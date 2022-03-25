Путін шукає зрадника, який злив план війни, – військовий експерт

План Путіна щодо швидкої і переможної війни проти України, очевидно, провалився. Наразі російський диктатор вирішив знайти винного в цьому.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, з Росії могли злити плани щодо війни, щоб зупинити її.

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У Росії завжди були готові усунути Путіна, – Жданов

"Зараз Путін шукає зрадника – того, хто злив план військової операцїі", – заявив Олег Жданов.

Водночас за інформацією експерта, може мовитись не про вкрадений цифровий файл, військову карту чи перехоплені розмови – хтось міг особисто віддати копії документів західним розвідкам.

Зараз він (Путін – 24 канал) це зрозумів. Мабуть, зараз найбільш активне "полювання на відьом" – вони шукають, хто ж злив,

– сказав Олег Жданов.

Військовий експерт зауважив, що серед російських силовиків завжди були люди, які готові злити інформацію для того, щоб усунути Путіна від влади.

"Вони ж розуміють, що чим далі в ліс – тим складніше контактувати зі Заходом, де у них гроші та нерухомість. Зараз все це летить у прірву і невідомо, як потім розв'язувати питання повернення чи розмороження рахунків", – сказав Олег Жданов.

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