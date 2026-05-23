Китайський вузол на шиї Кремля: як "тріумфальний" вояж Путіна обернувся холодним душем та москов

Поки російська пропаганда намагалася видати візит Путіна до Пекіна за "нову еру" світового порядку, реальність за зачиненими дверима виявилася значно похмурішою. Замість обіймів рівноправних партнерів світ побачив холодний прагматизм Піднебесної та розгубленість Кремля, який остаточно втратив суб'єктність.

Те, що мало стати дипломатичним проривом, стало моментом істини: Росія більше не гравець, а ресурс.

Ціна "безмежної дружби" та порожній гаманець "Газпрому"

За пишними церемоніями та протокольними усмішками прихована жорстока економічна поразка. Головна надія Кремля – газогін "Сила Сибіру-2" – так і залишилася на папері. Сі Цзіньпін вчергове продемонстрував, що він не збирається рятувати російську економіку власним коштом.

Як зазначають експерти в ефірах 24 Каналу, Китай зараз поводиться як досвідчений ломбард: він готовий приймати російські активи, але за ціною металобрухту.

Путін їхав у Пекін як прохач, а повернувся як васал, якому навіть не пообіцяли нагороди. Російський газ, який колись тримав у напрузі всю Європу, тепер став непотрібним тягарем, який Китай готовий купувати лише за умови повної капітуляції в ціновому питанні. Це не стратегічне партнерство – це тихий демонтаж російського енергетичного домінування під акомпанемент китайських оркестрів,

– звучить в аналітиці.

Коли "ППО" існує лише в телевізорі: Московський синдром

Особливого цинізму ситуації додає те, що поки диктатор кланявся в Пекіні, його власна столиця та стратегічні регіони поринали в дим.

Вибухи на нафтопереробних заводах у Ярославлі та Брянську, тривожні ночі в самій Москві – це нова реальність, яку Кремль більше не може ігнорувати.

Михайло Шейтельман у нашому ефірі підкреслив, що ця "бавовна" має кумулятивний ефект: вона руйнує не лише інфраструктуру, а й останню ілюзію безпеки в серці Росії.

Ми спостерігаємо повний крах міфу про "неприступну фортецю'" Поки Путін намагається вдавати з себе світового лідера, його власна логістика розсипається під ударами українських дронів. Кожна пожежа на НПЗ – це прямий удар по бюджету війни, який Китай точно не збирається компенсувати. Росіяни раптом виявили, що війна – це не героїчний серіал, а дим над сусідньою вулицею та порожні АЗС,

– зазначає автор матеріалу.

Геополітичне задзеркалля: Тінь великих домовленостей

Найбільший жах для Кремля сьогодні – це не санкції, а перспектива стати розмінною монетою у великій грі Китаю та США.

На тлі чуток про можливі кулуарні переговори Пекіна з Вашингтоном, Росія має вигляд токсичного активу, якого позбудуться при першій же нагоді.

Сі Цзіньпін грає в довгу, і в цій грі Путін – лише тимчасовий інструмент для тиску на Захід. Як тільки Пекін отримає вигідніші умови від США, "ядерний сусід" з його амбіціями стане зайвим тягарем. Ставка Путіна на Китай виявилася фатальною помилкою: він шукав союзника, а знайшов господаря, який не терпить слабкості. Росія "сіла на попу" саме в той момент, коли повірила у власну незамінність,

– підсумовує авторська колонка 24 Каналу.

Сьогоднішній хаос у Москві та дипломатичне фіаско в Пекіні – це дві сторони однієї медалі. Диктатура, побудована на брехні та насильстві, неминуче стикається з реальністю, де іржаві ракети не рятують від технологічного майбутнього, а "дружба" з великими тиранами завжди закінчується поглинанням меншого.