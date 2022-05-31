Путін с*ка, Шойгу профан, – "Схеми" опублікували запис розмови російських полковників

Російські військові дедалі більше незадоволені своїм керівництвом. В особистих розмовах вони вже навіть не підбирають слів, описуючи міністра "оборони" Шойгу та навіть диктатора. Про останнього кажуть, зокрема, що "Путін с*ка".

Про це свідчать перехоплені розмови кількох російських полковників. Їх 30 травня оприлюднили журналісти-розслідувачі програми "Схеми".

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"Нікого нічого не навчили"

Ці матеріали потрапили до рук ЗМІ від анонімних джерел в одному із розвідувальних відомств України. У розмові службовців Росії чути не лише незадоволеність становищем, а взагалі зневагу до командування.

Зверни увагу, де цей Шойгу. Його не видно і не чути. Потім вилізе ж, мерзота, б**ь. Вилізе ж якась шл**бота навколо нього, бігають ось ці ось, на зігнутих ногах. Ось ці генеральчики, полковнички, лейтенантики,

– описує росіянин своє командування.

При цьому він також зазначив, що ніхто з перерахованих воювати навіть не вміють. Мовляв, єдине, що вміють – "бадьоро віддавати честь, більше н***я нікого нічого не навчили".

Окрім цього, вони визнають схожість вторгнення в Україну до радянсько-фінської війни 1939 – 1940 років. "Втрати страшні, хлопців наших. Один в один, б***ь, як за шаблоном пішли", – порівнює службовець.

Кого змогли ідентифікувати

Журналістам вдалося встановити особи двох перехоплених військових. "Найцікавішим" серед них виявився Максим Власов із позивним "Югра". Він перебуває в розшуку наших правоохоронців 7 років.

За даними СБУ та розслідувачів Bellingcat, саме цей службовець був одним із відповідальних за обстріл Маріуполя із "Градів" 24 січня 2015 року. Внаслідок тієї атаки по мирному населенню загинули близько 30 людей, а ще понад сотня були поранені.

Власов тоді не лише дав наказ атакувати, а й навіть казав сепаратистам, коли потрібно ховати російську техніку від представників ОБСЄ. Ймовірно, саме за це військовий отримав звання полковника.

Шойгу повністю некомпетентний профан, б***ь. Профан у своїй справі, але й то не його справа. Просто шоумен, б***ь,

– казав Власов.

Слід зауважити, що його співрозмовник Віталій Ковтун теж досить різко висловлювався. "Путін пі***ас. Ну візьми, довбани по Верховній Раді ракетою. Чого цього не зробили", – кричав Ковтун коментуючи потоплення Крейсера "Москва".

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