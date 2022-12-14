Цікава тенденція: Путін відклав ще один традиційний захід зі своєю участю

У Росії спостерігають цікаву тенденцію. Владіміру Путіну доводиться змінювати традиції – відмовлятися від щорічних заходів.

14 грудня речник агресора Дмітрій Пєсков повідомив, що Путін не виступить зі щорічним посланням до федеральних зборів Росії. Його заяву поширили російські ЗМІ, пише 24 канал.

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У письмовому вигляді послання президента федеральним зборам не буває. Воно можливе наступного року. Закликаю не гадати,

– сказав Пєсков.

Пресконференції Путіна не буде

Очільник Кремля наприкінці кожного року дає велику пресконференцію, де громадяни Росії можуть у прямому ефірі поставити йому "будь-які" запитання. Насправді всі питання, ясна річ, там ретельно обирають, щоб показати Путіна дуже розумним та досвідченим.

Уперше за 10 років такий захід довелося скасувати. До речі, не лише його – новорічних урочистостей у Кремлі теж не буде.

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Офіційною причиною скасування пресконференції назвали велику зайнятість Путіна. Мовляв, у нього є невідкладні справи і міжнародного турне. У міноборони Великої Британії вважають, що насправді агресору просто нічого сказати про війну в Україні і втрати російської армії. У нього нема ніяких здобутків, якими можна було б похвалитися, а сліпо ігнорувати цю тему також не вийде.

До речі, російський опозиційний політик Геннадій Гудков вважає, що конференцію скасували, бо Путіну більше не потрібна підтримка зазомбованих людей. Йому просто немає що говорити й кому.