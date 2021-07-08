Путін скасував указ: росіяни зможуть вільно літати до Єгипту
8 липня 2021 , 18:01Читать новость на русском
Джерело:Meduza
Володимир Путін 8 липня скасував указ, який забороняє чартери до Єгипту. Це означає, що кількість російських туристів на курортах країни суттєво збільшиться вже найближчим часом.
Заборона на чартери до Єгипту набула чинності ще у 2015 році. Винятком були лише польоти до міста Каїр.
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Туроператорам рекомендували утриматись від повітряних перевезень громадян до Єгипту. Саме тому на місцевих курортах було мало туристів-росіян.
Чому ввели заборону
- Причиною заборони стала авіакатастрофа літака A321, який вибухнув над Сінайським півостровом.
- Повітряне судно виконувало рейс з Шарм-ель-Шейху до Санкт-Петербурга.
- Жертвами трагедії стали 217 пасажирів та 7 членів екіпажу.
- Ця авіакатастрофа стала наймасштабнішою в історії Єгипту. Окрім того, вибух А321 став наймасовішою загибеллю росіян в авіакатастрофі за всю історію авіації.
- Відповідальність за вибух взяли на себе терористи з "Ісламської держави".
- Упродовж останніх років у Росії неодноразово мовилося про можливе відновлення польотів. Однак дату скасування заборони повсякчас відтерміновували.
Правила в'їзду до Єгипту
- Єгипет оновив правила в'їзду для вакцинованих туристів з 1 липня.
- Зокрема, усі мандрівники, які відвідали країни, уражені мутантними штамами вірусу, мають пройти швидкий ПЛР-тест відразу після прибуття до країни.
- Усі інші туристи мають пред'явити немодифікований сертифікат щеплень із QR-кодом.
- Єгипет визнає вакцини від Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac та Sputnik V.