Путін скасував указ: росіяни зможуть вільно літати до Єгипту

Володимир Путін 8 липня скасував указ, який забороняє чартери до Єгипту. Це означає, що кількість російських туристів на курортах країни суттєво збільшиться вже найближчим часом.

Заборона на чартери до Єгипту набула чинності ще у 2015 році. Винятком були лише польоти до міста Каїр.

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Туроператорам рекомендували утриматись від повітряних перевезень громадян до Єгипту. Саме тому на місцевих курортах було мало туристів-росіян.

Чому ввели заборону

Причиною заборони стала авіакатастрофа літака A321, який вибухнув над Сінайським півостровом.

Повітряне судно виконувало рейс з Шарм-ель-Шейху до Санкт-Петербурга.

Жертвами трагедії стали 217 пасажирів та 7 членів екіпажу.

Ця авіакатастрофа стала наймасштабнішою в історії Єгипту. Окрім того, вибух А321 став наймасовішою загибеллю росіян в авіакатастрофі за всю історію авіації.

Відповідальність за вибух взяли на себе терористи з "Ісламської держави".

Упродовж останніх років у Росії неодноразово мовилося про можливе відновлення польотів. Однак дату скасування заборони повсякчас відтерміновували.

Правила в'їзду до Єгипту