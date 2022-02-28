Путін скаженіє, поки українська влада тримається, – Піонтковський

Світ може зупинити главу Кремля лиш допомогою Україні – насамперед зброєю та "вбивчими санкціями". Проте основна важкість усе одно покладена на українців.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, на Заході всі це розуміють та захоплюються героїчним спротивом України.

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Піонтковський: Путін хоче знищити український уряд

На думку російського публіциста, могутність України та допомогу від Заходу розуміє і президент країни-агресорки.

Поки тримається Київ, Україна та українська влада – Путін скаженіє,

– наголосив Піонтковський.

Як вважає публіцист, Володимир Путін прагне виконати план, який у нього був у перші 2 – 3 дні від початку повномасштабної війни в Україні.

"Знищити український уряд, обезголовити й тим самим забрати в України підтримку Заходу. З ким Захід розмовлятиме (у разі захоплення України – 24 канал)? З Медвечуком і Мураєвим?" – пояснив він.

Піонтковський розповів, як Путін реагує на спротив Києва: дивіться відео



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