Путін скликав екстрене засідання Радбезу: пропонує уточнити умови застосування ядерки

Путін скликав екстрене засідання Ради Безпеки щодо ядерного стримування. На ньому він вкотре пригрозив світу небезпечною зброєю.

З огляду на повідомлення в російських ЗМІ, учасники засідання зібрались у Кремлі 25 вересня ввечері, а саме – близько 19:00 за київським часом. Через годину почали з'являтися перші повідомлення із заявами Путіна, – інформує 24 Канал.

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Ядерне питання: Путін скликав Радбез

За словами самоназваного президента Росії, Москва нібито завжди дуже відповідально ставилася до питань використання ядерних сил. Глава Кремля наголосив, що це крайній захід захисту суверенітету країни, при тому погрожуючи світу.

Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти Росії, а також Білорусі як Союзної держави,

– пишуть росЗМІ з посиланням на слова Путіна.

Кремлівський ватажок заявив, що було запропоновано внести ряд уточнень щодо обставин застосування Росією ядерної зброї. Зокрема, агресію з боку неядерної держави за участю ядерної пропонують розглядати як їхній спільний напад на Росію.

Також Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії, зокрема, якщо противник, використовуючи звичайну зброю, створює критичну загрозу,

– цитують диктатора інформаційні ресурси Кремля.

Путін стверджує, що уточнення основ держполітики Росії в галузі ядерного стримування уже "узгодили з президентом Білорусі".

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Раніше Дмітрій Пєсков – головний рупор Кремля та речник Путіна – зазначив, що основна частина засідання пройде за зачиненими дверима. Він водночас підтверджував, що Путін планує виступити особисто.