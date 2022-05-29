Путін спеціально серед військових заохочує геноцид українців, – ГУР

Раніше Путін присвоїв 64 мотострілецькій бригаді почесне найменування "гвардійська". Таким чином він заохочує своїх солдат вчиняти такі ж звірства, як в Бучі.

Річ у тім, що саме ця бригада вчиняла військові злочини на Київщині. Про це у сюжеті CNN розповів представник ГУР МО України. Журналісти опитали жителів Бучі та представників місцевої прокуратури.

Важливо Ключова мета – знищити українців: Росію звинуватили у геноциді – результати дослідження

Присвоєння 64 мотострілецькій бригаді почесного найменування "гвардійська" свідчить про цілеспрямоване заохочення Путіним практики здійснення російськими солдатами злочинів на території України,

– наголосили в розвідці.

Що відбувалось на Київщині

Частина Київської області, зокрема Буча, Ірпінь та прилеглі села, майже місяць перебувала під окупацією російських загарбників. Коли ЗСУ вигнали окупантів, світ побачив страшну картину. На вулицях лежали десятки тіл загиблих мирних жителів.

У Бучі знайшли братську могилу на понад 300 тіл. Більшість загиблих були розстріляні.

Виявилось, що росіяни знущались з цивільних: вбивали, катували та ґвалтували місцеве населення. Загалом жертвами росіян стали понад 1 200 мирних людей.

Служба безпеки України вже встановила особи майже 900 окупантів, які вчиняли ці звірства. Декільком російським солдатам та офіцерам оголосили підозру. Також є перші вироки – 6 російських військовополонених отримали терміни від 8 до 15 років.

Закатованих жертв знаходять досі. Наприклад, 21 травня у Бучанському районі виявили тіла ще двох вбитих окупантами мирних жителів – літньої жінки та її 27-річного онука. Вони жили у селі Бузова.

Після цього Верховна Рада визнала дії російської армії в Україні геноцидом. Із цим погодились парламенти Естонії, Латвії, Канади, Польщі, Литви та Чехії.

Натомість в Росії солдатів, які вчиняли нелюдські звірства, нагородили. Так, Путін 18 квітня присвоїв 64 бригаді почесне звання "гвардійської" за "зразкові дії" в ході війни проти України. Диктатор сказав, що це " за масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність".

Дивіться більше – Нові відеодокази звірств росіян у Бучі: