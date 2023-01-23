Зірка Пригожина починає згасати: в ISW вважають, що Путін використав вагнерівців в Україні

Російський диктатор Владімір Путін використав очільника ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Після невдалих спроб захопити Бахмут президент Росії зневірився у ньому.

Про це йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни. Аналітики припускають, що Пригожин почав втрачати авторитет в очах президента Путіна.

Читайте також Після обіцянки США прирівняти вагнерівців до терористів: Пригожин написав лист у Білий дім

Пригожин втратив авторитет у Путіна

Військові експерти наголосили, що "зірка фінансиста групи Вагнера Євгена Пригожина почала заходити" після кількох місяців видимого підйому після того, як він не зміг виконати обіцянки захопити Бахмут власними силами.

У звіті йдеться про те, що Путін звернувся до Пригожина та його союзника, генерала армії Суровікіна з проханням продовжити зусилля, спрямовані на те, щоб зламати волю України та її західних прихильників продовжувати війну після того, як російські збройні сили досягли кульмінації і зазнали катастрофічних невдач.

Тоді як міністерство оборони і Генеральний штаб Росії на чолі з Сєргєєм Шойгу і генералом армії Валєрієм Герасимовим, відповідно, зосередили свою увагу на мобілізації російських резервістів і призовників та створенні умов для підвищення ефективності дій регулярних російських збройних сил, але вони не мали великої надії досягти чогось вирішального восени і на початку зими 2022 року.

Пригожин провалив поставлені перед ним завдання

Аналітики припускають, що Путін, очевидно, вирішив дати Пригожину і Суровікіну шанс показати, що вони можуть зробити з мобілізованими в'язнями, з одного боку, і жорстокою повітряною кампанією, спрямованою на українську цивільну інфраструктуру, з іншого.

Проте обидві ці спроби провалилися, стверджують в ISW.

У період свого "підйому" Пригожин вирішив, що його зірка, дійсно, зійшла, і що він може кинути виклик Герасимову і навіть Шойгу за першість у російських військових справах. Та схоже, що ці надії були марними.

В ISW припускають, що відмовився від підтримки Пригожина і знову поклався на Герасимова та Шойгу. На думку експертів, таке рішення Путіна маргіналізує ПВК Вагнера.

"Списана" сила Путіна

Російський диктатор намагається відновити репутацію міноборони, яка була підірвана низкою невдач у 2022 році.

Зазначають, що Пригожин, ймовірно, думав, що його зусилля в Україні продовжать надавати йому військову і політичну владу в Росії.

У звіті ISW також йдеться про те, що інтенсифікація боїв за Бахмут у грудні та її подальша кульмінація також можуть свідчити про те, що Пригожин намагався і не зміг затьмарити російське міноборони до початку 2023 року.

Падіння авторитету і впливу Пригожина, ймовірно, відображає реальні обмеження його фактичної влади, зазначають аналітики.

У розвідці ISW зазначають, що Пригожин навряд чи назавжди покине коло Путіна.

Він може піднятися, якщо Герасимов і його коло знову підведуть Путіна. Наразі Пригожин, вочевидь, є "списаною" силою у кремлівському оточенні,

– додають аналітики.