Путін зганьбив усю минулу і майбутню "російську культуру", – Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вирішив висловитися щодо дій президента країни-агресорки Путіна.

Він навіть написав свій пост російської мовою, щоб "було зрозуміліше цьому Каїновому племені, що вони натворили в Україні".

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Путін нині нищить не Україну, він нищить Росію. Шкода, що це розуміють мало хто з росіян. Увійшовши в Україну "другою армією у світі", він зіткнувся з озброєним до зубів, мотивованим, навченим військом, яке воює вже 8 років,

– пише Ткаченко.

Він наголошує, що Путіна в Україні ненавидять усі: армія, діти, домогосподарки, програмісти, садівники.

За словами Ткаченка, тези про денацифікацію зіткнулися з тим, що "денацифікувати", знищити, потрібно всіх українців. А це – страшніше за нацизм. Однак, крім українців, окупант вбиває російських, знищує церкви російського патріархату, а це вже не нацизм, а геноцид.

Президентом Росії рухає не логіка, а помста:

Помста за те, що Україна вільна.

Помста Харкову за те, що завдяки їхнім уболівальникам увесь світ знає, що Путін – *** – ла-ла-ла.

Помста Маріуполю за те, що встояв 2014-го і стоїть досі.

Ткаченко підкреслює, що, аналізуючи новини з Росії, бачить, наскільки Путін відірваний від реальності у своєму бункері, й досі вірить, що переможе. І, здається, для нього зовсім не важливо те, що золотовалютні резерви заморожені, а рівень боргових зобов'язань на рівні таких країн як Нігерія, Лівія та Монголія.

Путін зганьбив усю минулу і майбутню "російську культуру"

Втім, найбільше міністр культури та інформаційної політики наголосив на культурі. Адже Путін зумів зганьбити весь "русский мир", а значить, і культуру.

Путін "денацифікує" не Україну. Путін денацифікує Росію. З такою нацією ніхто не захоче мати справи десятки років,

– підсумував Ткаченко.

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