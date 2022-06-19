Путін спробує скористатись затяжною фазою війни в Україні, – Лещенко

Повномасштабна війна Росії в Україні переходить у затяжну фазу, а відтак фокус уваги на цій темі зменшується. Це не грає нам на руку.

Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу президента України Сергій Лещенко. Він вважає, що російський президент Путін спробує певним чином скористатися такою ситуацію.

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Увага світу до війни в Україні падає

"Війна стає затяжною. Відповідно складно тримати фокус уваги міжнародної спільноти, щоб ця тема була на перших шпальтах. Так завжди буває, коли війна триває один день – це у всьому світі, коли один тиждень – всі продовжують писати, а коли вже четвертий місяць – інші події заміщають", – пояснив Лещенко.

За його словами, таких обставин, які є зараз, боротися з цим неможливо. Якщо ситуація на полі бою не змінюватиметься кардинально, увага продовжить падати. Якщо ж будуть якісь важливі події, про це, звичайно напишуть. До прикладу, якщо ситуація піде на користь України і ми звільнимо якесь велике місто або ж навпаки – якщо росіяни вчиняють чергову різанину.

Вони стали діяти обережніше, таких ситуацій, як в Бучі, намагаються все менше собі дозволяти. Бо розуміють, що репутаційні втрати величезні, а наслідки непередбачувані,

– зауважив радник глави ОП.

Лещенко наголосив, що для того, аби максимально зберігати увагу світової аудиторії, Україні потрібно шукати нові платформи, щоб доносити інформацію про війну. Йдеться не лише про політичні майданчики.

До прикладу, хоч президент Зеленський найбільше виступає в парламентах, але останнім часом він виголошував свої промови на кількох кінофестивалях та інших заходах, які стосуються культурної сфери. Такі виступи дозволяють тримати увагу не лише базової політичної аудиторії, а й широкого загалу.

Росія робить вкиди у міжнародний інформаційний простір

Також Сергій Лещенко розповів, що Росія регулярно вдирається у міжнародний інформаційний простір та робить вкиди, спрямовані на руйнування підтримки України її західними партнерами. До прикладу, окупанти систематично повідомляють про те, що зруйнували якусь партію зброї, яку передав нам Захід, або ж така партія потрапила до них у руки

Щоб в такий спосіб показати: "Не допомагайте Україні, потім ця зброя потрапить в руки Росії". Але доказів цього вони не надають,

– пояснив Лещенко.

Крім того, росіяни продовжують влаштовувати провокації з примітивним рівнем аргументації. Вони розповідають, що звірства у Бучі чинили самі українці, вокзал у Краматорську та театр у Маріуполі – теж розбомбили самі. На щастя, у ці вкиди ніхто не вірить, адже в української сторони, на відміну від Росії, є реальні докази.

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