Путін фактично оголосив війну Казахстану і Молдові, – Данілов

Олексій Данілов розповів, що у Росії зараз лунають настрої про те, що нібито в них все "вдалося". Секретар РНБО пояснив, що Кремль й далі продовжує оголошувати війну іншим країнам.

Посадовець розповів у ефірі телемарафону, що Владімір Путін 18 грудня підписав 962 указ. Він стосується громадян Білорусі, Казахстану та Молдови, пише 24 Канал.

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Путін фактично оголосив війну Казахстану та Молдові

18 грудня Путін підписав 962 указ, який фактично оголошує війну Казахстану, Молдові. Ну і закінчує розбиратись з Білоруссю. Коли він каже, що всі громадяни цих країн можуть отримати паспорти Росії,

– розповів Данілов.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України пояснив, що після цієї процедури Росія, як це відбувалось в Криму чи на Донбасі, буде розповідати, що вони підуть "захищати" громадян, які спілкуються російською мовою та мають паспорти Росії.

"Тому нам далі своє робити, нам рухатись вперед. Так, складно, важко. Та, майте на увазі, коли йде війна, то завжди складно", – запевнив Данілов.

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Який указ підписав Путін