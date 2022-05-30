Путін спростив отримання російського громадянства для дітей-сиріт із України

Президент держави-агресорки підписав указ про спрощення отримання російського громадянства для дітей-сиріт з окупованих територій України. Нагадаємо, що загарбники масово депортують українських дітей до Росії.

Російські ЗМІ опублікували указ Путіна. Мовиться не тільки про дітей з квазіреспублік у Донецькій та Луганській областях. Держава-агресорка намірилась давати громадянство сиротам зі всієї України.

Важливо Росія депортувала 230 000 дітей з метою знищити націю, – Україна в ООН

В указі зазначено, що діти-сироти та ті, які залишилися без піклування батьків, у спрощеному порядку можуть отримати громадянство Росії. Варто зазначити, що багатьох із них сиротами зробили саме російські військові, оскільки від їхніх рук могли загинути батьки.

Росія депортує українських дітей

Російські окупанти вбивають, ґвалтують та знущаються з українських дітей. Лише за офіційною статистикою, загинули 243 дитини. Однак насправді жертв більше, оскільки їх підрахунок на окупованих територіях неможливий.

Проте на цьому злочини Росії не завершуються. Загарбники вдаються до сталінських методів та насильно депортують українських громадян. Вже понад 1,4 мільйона українців окупанти вивезли до себе, серед них – 230 тисяч дітей. Радник постпредства України при ООН Сергій Дворник наголосив, що це злочин, спрямований на знищення української нації шляхом позбавлення її молодих поколінь. За його словами, це сучасний прояв колоніалізму. Діти, яких депортує Росія, переживають справжні жахіття.

Злочини окупантів проти українських дітей

Російські окупанти постійно обстрілюють будинки мирних жителів по всій Україні. Гинуть дорослі та діти. Наприклад, 29 травня вони обстріляли з артилерії село Миролюбівка Херсонської області. Загинула 9-річна дівчинка, а 7-місячне немовля і 5-річна дитина зазнали поранення. 26 травня через обстріл Лисичанська поранили 16-річного підлітка.

Крім того, росіяни жорстоко ґвалтують українських дітей. В Ізюмі вони зґвалтували 9-річних дівчаток-трійнят на очах у матері. На очах іншої жінки свічкою зґвалтували її дев'ятимісячну донечку, а однорічного хлопчика ґвалтували одразу двоє окупантів. Дитина померла від страшних травм.

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