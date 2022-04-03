Як я вже казав раніше, силова верхівка зараз зробила все так, щоб у постпутінську епоху вся повнота влади належала їм. Далі читайте в ексклюзивному блозі для 24 каналу.

У Росії назрів дерибан влади

Зрозуміло, що якби це і далі реалізовувалося, позиції спецслужбістів ФСБ, тих людей, які завдяки становленню Путіна в політиці не лише закріпилися би на власних посадах, але й заробляли мільйони і мільярди доларів, – на них усе це сьогодні впливає.

Важливе Чому в Шойгу "розболілося серце" за Україну

Думаю, що певна боротьба у верхівці ФСБ і того ж Патрушева (секретар ради безпеки Росії – 24 канал), до прикладу, все-таки відбувається. Проте ми повинні зрозуміти, що Путін живий. Він це все так само бачить і не симпатизує жодній зі сторін. В цій ситуації найбільш вразливим є сам Путін. Сьогодні Путін став проблемою для верхівки ФСБ.



Невдовзі Путін може стати для РФ минулим, і на неї чекатиме "тектонічний розлом" / Фото Getty Images

"Імперія" Путіна тріщить по швах

Російський керманич заважає їм реалізовувати своє прагнення до влади. Це виглядає логічно з огляду на те, що президент Росії поводиться нераціонально.

Варте уваги Переговори між Україною та Росією, зникнення Шойгу і наступник Путіна: інтерв'ю з експертом

Не відкидаю, що сьогодні зацікавлені люди у Москві надсилають Заходу сигнали про те, що тамтешня влада не є монолітною. Всередині російської влади пролягла тріщина, яка лише поглиблюється з кожним днем війни проти України. І в кінцевому підсумку може призвести до тектонічних зсувів.

Рекомендуємо – розслідувачі дізналися про ванни з оленячих рогів, які приймає Путін: дивіться відео