Путін святкує перемогу, а скоро зрозуміє, що це поразка, – Піонтковський про розмову з Байденом

Володимир Путін радіє з того, що Джо Байден підтримує мінський процес. Однак Москві не варто поспішати святкувати перемогу. Вона усвідомить свою поразку вже у четвер, 9 грудня.

Це станеться після телефонної розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена. Про це російський публіцист Андрій Піонтковський сказав в ефірі 24 каналу.

До теми Предметна і конструктивна, – Путін про розмову з Байденом

Піонтковський: Путіна чекає розчарування

Як зазначив публіцист, Путін маніакально зациклився на мінських домовленостях і хоче ними зруйнувати Україну.

"У Москві святкують перемогу, що Байден знову підтримав мінські домовленості. Однак через кілька днів прийде усвідомлення поразки", – зазначив він.

За словами Піонтковського, Путіна чекає гірке розчарування.

Путін почув слова на користь мінських домовленостей, але розчарується вже в четвер, коли Зеленський говоритиме з Байденом,

– наголосив він.

У Байдена після розмови з Путіним заявили, що США готові підтримати зусилля, спрямовані на просування мінських угод на підтримку нормандського формату.

Піонтковський прокоментував розмову Путіна і Байдена: дивіться відео

Перемовини Путіна і Байдена: коротко