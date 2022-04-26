Путін у телефонній розмові набрехав Ердогану, що у Маріуполі бойових дій уже немає

Президент Росії Володимир Путін заявив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що місто Маріуполь вже під контролем російських окупантів і бойові дії там нібито припинились.

Путін як завжди бреше

Про це йдеться в повідомленні Кремля після розмови двох президентів, передає 24 канал. Зазначається, що вони обговорили війну в Україні.

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На запитання президента Туреччини про ситуацію в Маріуполі російський диктатор Путін відповів словами своїх же пропагандистів.

Маріуполь звільнений і бойові дії там не ведуться,

– сказав патологічний брехун Путін.

А українським захисникам, які перебувають на території заводу "Азовсталь", за словами Путіна, влада має наказати скласти зброю.

Російський диктатор також стверджує, що "військовополоненим гарантується життя, медична допомога та поводження відповідно до міжнародно-правових норм".

Українські захисники постійно повідомляють про авіаудари

Слова Путіна спростовують захисники Маріуполя, раніше вони повідомили, що лише за останню ніч по "Азовсталі" російські окупанти завдали 35 потужних авіаударів, під завалами опинилися цивільні люди.

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