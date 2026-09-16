Спочатку президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія нібито погодилися не бити по об’єктах енергетики. У Кремлі відреагували: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков привітав заклик президента США. Але на запитання журналістів, чи планує Росія припинити удари по українській енергетиці, відповідати не став. Про це пише Юрій Федоренко.

Що на це відповідає Україна?

Позиція українського президента однозначна: припинення ударів по критичній інфраструктурі можливе, якщо цей крок буде взаємним. Інакше й бути не може, адже якщо Україна послабить свої "далекобійні санкції", це створить небезпечну асиметрію. Станом на зараз ми бачимо, що агресор не припинив атак на об’єкти української енергетики, а значить, нехай готується до гідної відповіді.

Висновок простий: не варто плутати дипломатичні хитрощі з реальністю. А хитрощів ще буде багато. Питання секторального перемир’я обговорюється давно, а поки воно обговорюється, агресор посилює атаки на українську енергетику.

Малоймовірно, що російський диктатор піде на енергетичну угоду до зими. Більшість міжнародних спостерігачів схиляється до думки, що агресор посилить енергетичний терор у холодну пору року, аби змусити Київ піти на поступки.

Чого хоче Кремль?

Також задум противника полягає в тому, щоб за допомогою розтягнутого в часі переговорного процесу відтермінувати введення нового пакету санкцій. Це – програма мінімум. На жаль, імовірність втілення цього сценарію в життя доволі висока.

Ну а програма максимум – домогтися асиметричних поступок з боку України, обмежити право українців на оборону. Але тут, як ми бачимо, "щось пішло не так". Болотна нафтова промисловість продовжує виробляти замість бензину та дизпалива "благодатний вогонь".

З кожним днем ми набуваємо нових спроможностей, тестуємо нові рішення і масштабуємо успіх. Наші "далекобійні санкції" стають більш ефективними, кількість "примусово демобілізованих" окупантів на лінії бойового зіткнення зростає. Противник щодня зазнає невдач на найгарячіших ділянках фронту. Ось так формується реальна переговорна позиція держави. Настане момент, коли агресор буде змушений вести переговори на наших умовах.