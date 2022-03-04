Путін – це мавпа із ядерною гранатою: експерт прогнозує подальший розвиток війни

Російське військо деморалізоване та витратило майже всі ресурси. Втім, не варто недооцінювати супротивника, адже Путін не може змиритися з поразкою та буде намагатися відновити наступ.

Микола Сунгуровський, директор військових програм Центру Разумкова, розповідає про те, чи залишилися у російської армії ще ресурси, як українцям вдалося підняти весь світ та чому Путіну не дадуть натиснути на червону кнопку.

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Дивіться, що вийшло, ідея Путіна була розрахована на наступне: шляхом розрізних ударів не по всьому фронту, вийти до ключових адміністративних центрів, взяти їх, ініціювати паніку та панічні настрої. Шляхом дії диверсійно-розвідувальних груп довести цю паніку до кипіння і змусити нашу владу піти на капітуляцію. План простий, тут Путін вигадувати багато не став. Все це накрилося тазом,

– каже Сунгуровський.

Зачепили гідність тирана

Він додає, що змиритися Путін не може, це не у його стилі. Отримати по носу від України – це нижче за його гідність. Тому після "паузи", якої не було навіть під час переговорів, усі ми бачили, що вони зробили із Харковом, Охтиркою, Путін підтягне резерви, які там залишилися, можливо, перегрупує сили, що залишилися, і відновить свої спроби.

Враховувати треба те, що резерви, які він збирається підтягнути, вже будуть деморалізованими. Вже були повідомлення, що військові відмовляли їхати в Україну цілими частинами, складали зброю. Вони не хочуть підставлятись під українські кулі. Проте резерви в нього ще є, і він їх вводитиме в дію. Наше завдання, використовуючи цю паузу, підтягнути з заходу ту допомогу, яку нам уже надали й надаватимуть ще. Також ми маємо дооснастити наші збройні сили, батальйони територіальної оборони й продовжувати знищувати супротивника. Микола Сунгуровський Директор військових програм Центру Разумкова

Експерт додав, що за його розрахунками у ворога наразі залишилося близько 35% ресурсів на кордоні. Втім, й ті деморалізовані. А для того, аби підтягнути інші сили доведеться забирати військових з інших частин Росії та послабляти західний округ, південний округ. Забирати сили з Центральної Азії.

Путін – це мавпа із ядерною гранатою. Я боюся, що у цієї мавпи руки потягнуться до червоної кнопки. Оце буде найстрашніший сценарій. Проте, у мене є надія на те, що навіть у його божевільному оточенні є не те, що розумні люди, а ті, хто разом з ним не хочуть залазити в труну. І привести в дію червону кнопку вони не дадуть,

– каже Сунгуровський.

Експерт підсумував, що кожна година, кожен убитий – все це складається в кумулятивний ефект. Ви самі бачили це за реакцією Заходу, коли нічого не було, а потім усе хлинуло хвилею. Все це за рахунок умінь наших ЗСУ, солідарності та стійкості нашого народу. Ми є джерелом цього кумулятивного ефекту. Якщо ми його нарощуватимемо – ми будемо не те, що наближати путінський кінець, а скорочуватимемо ті рамки, в яких зможемо зробити точні прогнози.