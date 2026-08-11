Путін на це не піде: у Зеленського відповіли, що буде в Росії після завершення війни

В Росії через усунення з виборів партії "Яблуко", єдиної яка виступала проти війни в Україні, на вулицю вийшли протестувальники. Проте російська влада доволі швидко придушила волевиявлення росіян. Але з часом їй буде все важче утримувати ситуацію в країні під контролем.

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк у розмові з 24 Каналом пояснив, що Кремль хоче придушити протести з самого початку, щоб не мати проблем після парламентських виборів, які відбудуться у вересні 2026 року. Він наголосив, які процеси відбуватимуться згодом в Росії і до чого вони призведуть.

Протести не припиняться

Подоляк впевнений, що, попри зусилля російської влади, після виборів вона не зможе кінцево заглушити протести. Вони будуть відбуватися на місцевому рівні один за одним і потім набудуть масового характеру.

Питання полягає у тому, коли саме почнуться ці протести. Тому що в Росії невдоволенню, яке накопичилося, немає куди виходити. Адже сьогодні росіяни перебувають у шоковому стані від того, що у них не буде повернення до рівня і якості життя, яке було до початку війни. Ба більше, ситуація в країні буде тільки погіршуватися,

– зауважив радник ОПУ.

Водночас росіяни не розуміють, як реалізувати свої настрої в протесті, тому що не підтримували опозиційні рухи та аплодували, коли в Росії повністю руйнувалась медійна система, починаючи з початку 2000-х. Також немає, на його думку, лідерів та пасіонарних груп, які могли б очолити ці протести.

"Однак парадокс полягає у тому, що ці "пасіонарні групи" вже з'явилися. Це – всі учасники так званої СВО, які повертаються з фронту, і які будуть штурмувати свою державу. Тому що вони є бандитами, які отримали можливість реалізувати свої нахильності у війні проти України, але там вже дуже страшно і сьогодні немає тієї дохідності, яка була у перші дні війни. Нині вона може бути тільки на внутрішньому російському ринку", – підкреслив він.

Подоляк припустив, хто вийде на протести в Росії, коли завершиться війна: дивіться відео

Водночас вони не будуть реалізовані так само, як всі інші, і почнуть об'єднуватися. І хоча Володимир Путін декларує, що саме так звана СВО дала Росії нових "героїв", лідерів", але це фікція. Тому щойно вони відчують, за словами радника ОПУ, що в Росії захитається влада, а заборона партії "Яблуко" – це один з дзвіночків, тоді вони будуть виходити на протести бунтарського типу в регіонах.

Проте Путін не може піти на те, щоб зупинити стратегічні фронтові операції, в яких задіяна велика кількість ресурсу, насамперед особового складу. Але при цьому вони для нього є негативними. Тому що вся ця активність потрібна для контролю за цими учасниками так званої СВО,

– вважає Михайло Подоляк.

Якщо відбудеться затухання активних бойових дій по лінії фронту, тоді, за словами радника ОПУ, там будуть залучені зовсім інші обсяги живої сили – не 700 тисяч, а 100 тисяч осіб. А інші періодично повертатимуться до різних регіонів Росії – у відпустку, через поранення – і будуть там формулювати зовсім інші запити до вертикалі влади, і це може призвести до обвалення у країні.

Нагадаємо, що 10 серпня Верховний суд Росії на вимогу прокремлівської партії "Родіна" скасував реєстрацію федерального списку партії "Яблуко" на виборах до Державної думи, які мають відбутися у вересні 2026 року.

"Яблуко" звинуватили у нібито порушенні правил агітації – використанні контенту зі штучного інтелекту, без авторських прав, в іноземному фінансуванні та у підтримці "міжнародного руху ЛГБТ", визнаного в Росії екстремістським.

Представники "Яблука" вважають звинувачення абсурдними та планують оскаржувати вердикт суду.

Під час судового засідання біля будівлі суду зібралися прихильники "Яблука" у кількості приблизно 500 осіб. Після оголошення рішення суду про зняття партії з виборів вони кричали "Ганьба!". А працівники поліції вимагали, щоб прихильники "Яблука" розійшлися.

Зазначимо, що програма партії "Яблуко" складалася із 43 слів, зокрема, в ній була теза про "припинення вогню, дипломатію та досягнення миру".