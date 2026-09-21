Системні атаки Сил оборони України на об'єкти військово-економічної інфраструктури противника перетворилися на головний чинник падіння російської економіки. Про це пише Юрій Федоренко.

Десятки влучних ударів

Протягом двох місяців українські дрони вивели з ладу обладнання десятків нафтопереробних підприємств. Станом на початок вересня випуск бензину в Росії становив близько 70% внутрішнього споживання (це дуже обережна оцінка), дефіцит сягав приблизно 30 тисяч тонн на день. Десятки суб'єктів так званої "Російської Федерації" запровадили суворі обмеження на продаж палива.

Тривалий час Кремль робив вигляд, що все це "тимчасові труднощі". Але не так давно навіть болотний цар заявив, що влада виявилася не готовою до українських атак, які призвели до обвального падіння випуску нафтопродуктів і спровокували найсильнішу в сучасній історії паливну кризу.

Основний меседж Путіна: росіянам слід "бути готовими" до збереження дефіциту бензину. Іншими словами, диктатор розписався у власній безпорадності.

Дуже дорогий бензин

Зупинка нафтопереробних заводів автоматично позначається на інших галузях і в цілому на економіці. Якщо зануритися в те, як влаштовані російські бюджетні механізми, то побачимо, що нафтогазова галузь – це не тільки джерело доходів, а й певна стаття видатків. Річ у тім, що росбюджет фінансує ремонтні роботи після атак наших безпілотників, і сума цих "компенсацій" постійно зростає.

Завантаження потужностей нафтових підприємств скоротилося до мінімумів із початку 2000 років. Що це, як не провісник того, що російська економіка сповзає у дев'яності?

Сьогодні важко підрахувати собівартість російського бензину, але є всі підстави вважати: якщо до цієї собівартості включити видатки на ремонт обладнання після наших атак, то ця цифра буде від'ємною.

Російська державність падає

Знакова подія трапилася не так давно на Сахаліні. Там через брак палива впав вертоліт із місцевими чиновниками і пропагандистами (не вистачило відра гасу, щоб дотягнути до бази). Це виглядало як метафора того, що відбувається у сучасній Росії.

Уся російська державність, нутро якої – злочинні чиновники і пропагандисти, – падає.

Навряд чи недоімперія завалиться так само швидко, як і вертоліт. Цей процес може розтягнутися на місяці і навіть роки. Але ми зі свого боку будемо робити все, щоб прискорити плин історії. Наш спосіб дії – не прогнозувати, а планувати. Тому сьогодні ми плануємо нові операції, впроваджуємо нові технологічні рішення і масштабуємося. Працюємо далі, наближаємо перемогу. Слава Україні!