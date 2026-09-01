"Побоювання зростають": Путін учетверте від початку повномасштабної війни збільшив штат охорони

Володимир Путін підписав указ про чергове розширення штату центрального апарату Федеральної служби охорони Росії до 812 осіб. Це вже четверте збільшення чисельності особистої охорони російського диктатора від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пишуть російські медіа, посилаючись на відповідний документ.

Які подробиці?

Згідно з указом, граничну чисельність співробітників відомства підвищили з 785 до 812 осіб. До цього штат розширювали на початку 2025 та 2024 років, а також наприкінці 2022 року, хоча до повномасштабного вторгнення чисельність підрозділу залишалася незмінною майже 13 років.

Слід уточнити, що Федеральна служба охорони відповідає за безпеку перших осіб держави, зокрема президента, прем'єр-міністра, керівників палат парламенту, суддів вищих інстанцій та генпрокурора.

Зверніть увагу! До структури ФСО входить підрозділ особистої охорони Путіна, який супроводжує його в поїздках і забезпечує охорону резиденцій. Крім того, служба займається спецзв'язком і моніторингом суспільної думки.

Російські ЗМІ повідомляють, що після початку війни роль цієї спецслужби значно зросла. Вона перетворилася на самостійний центр впливу завдяки постійному доступу до Путіна та наявності інформації про вищих чиновників.

Кремль посилює заходи безпеки через страх замахів

Як повідомляло видання Financial Times із посиланням на поінформовані джерела, останніми місяцями ФСО різко посилила заходи безпеки навколо Путіна. У Кремлі зросли побоювання, що він може стати об'єктом замаху, зокрема із використанням безпілотників, або постраждати від спроби державного перевороту.

Страхи посилилися після того, як американські військові захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро. У результаті Путін скоротив кількість поїздок, а перевірки людей, які з ним зустрічаються, стали значно жорсткішими.

Під час офіційної поїздки до Казахстану наприкінці травня кортеж супроводжували броньований автомобіль із кулеметною установкою на даху, машина з системою радіоелектронної боротьби та вертоліт.

За даними джерел Financial Times, Путін та його родина майже перестали з'являтися в резиденціях у Москві та на Валдаї, надаючи перевагу тривалому перебуванню в бункерах, зокрема у Краснодарському краї.

Зауважимо, що російські еліти дедалі більше розчаровуються відсутністю помітних успіхів на фронті та сприймають затяжну війну як провальну.

За словами інсайдерів, сам Володимир Путін усвідомлює ризики завершення війни без досягнення бодай мінімально поставлених цілей. "Вони мене повісять", – саме так, за словами інсайдерів, диктатор оцінює власні ризики у разі припинення війни без досягнення мінімальних цілей.