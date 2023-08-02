"Може спускатися трапом літака": гуморист хотів похвалити Путіна, але щось пішло не так

Володимир Винокур хотів висміяти Байдена і похвалити Путіна. Та не подумав про те, що його слова можна трактувати двозначно.

Путін нагородив пародиста Володимира Винокура орденом за заслуги перед вітчизною. Той хотів подякувати і "штовханув" промову. Але щось пішло не за планом.

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Що сталося під час промови гумориста

Прагнучи вивищити свого президента над іншими, Винокур зосередився на стані здоров'я Путіна. У Росії люблять зловтішатися над Джо Байденом, мовляв, він немічний, а от наш "батько нації" повен сил, тому ніщо не віщувало біди. Але класичний прийом дав збій.

Я радів, побачивши, як ви піднімаєтеся трапом літака, бо є деякі світові лідери, які і не можуть піднятися по трапу, і не знають, із ким привітатися. А ви, хвалити бога, всіх упізнали,

– заливався гуморист.

Він не помітив, як перейшов межу, вказавши, що президент Росії "слава богу, фізично розвинений, спортивний". Цікаво, що обличчя Путіна при цьому виражало невдоволення. Було помітно, що кремлівському диктатору некомфортно і він хоче, щоб промова пошвидше закінчилася.

Та найкумедніше те, що про фізичне здоров'я говорили, м'яко кажучи, немолоді люди: Путіну 70, а Винокуру 75. Путін узагалі похитувався під час промови.

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Наприкінці своєї промови Винокур цинічно побажав "миру в нашому домі". Це саме той гуморист, який був дуже популярний в Україні на початку 2000-х, тепер же він бажає довгих років Путіну і підтримує війну Росії проти України.

Загалом у Росії не обходиться без курйозів. На жаль, вони тільки підкреслюють справжню сутність росіян, ласих до наживи та байдужих до чужих почуттів.