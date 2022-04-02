"Путін узагалі ішак ї***ий": серед окупантів назрівають бунти проти війни

Співробітникам СБУ вкотре вдалося перехопити розмову окупанта з рідними. Цього разу російський найманець не хизувався награбованим, а бідкався на те, що щодня гинуть військові.

У розмові він поскаржився на те, що вже понад місяць окупанти мучаться в Україні. Вони не лише не можуть взяти країну, а й гинуть в ній, наче мухи.

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Щодня їдуть по 30 УРАЛів з "двохсотими"

Окупант страшенно обурений діями Володимира Путіна. Мовляв, щодня гинуть солдати, а він ніяк не припиняє війну.

Путін узагалі ішак ї***ий. К***ена людина,

– наголосив він.

Слухайте розмову окупанта з рідними (обережно багато нецензурної лексики 18+):

Окупант додав, що командир бригади запропонував три способи повернутися додому:

або "вантажем 200",

або "вантажем 300",

або від 7 до 12 (років ув'язнення – 24 канал).

Мовляв, російським військовим потрібно буде в Україні або загинути, або зазнати серйозних травм, або їх визнають дезертирами.

Що стосується "вантажу 200", то щоденно тіла окупантів вивозять по 30 УРАЛів.

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