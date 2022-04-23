Путін уже програв, – Піонтковський про вирішальний місяць для України

Високопосадовці адміністрації президента США вважають, що наступний місяць стане вирішальним у війні Росії проти України. Проте Путін уже по суті програв.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський, який зараз проживає у США. За його словами, програш Путіна можливий у будь-яких варіантах.

До теми Наступні 4 тижні будуть вирішальними для російсько-української війни, – The New York Times

Росія сприйме поразкою навіть позиційну війну, – Піонтковський

У статті The New York Times повідомили, що найближчий місяць стане визначальним, оскільки або Україна витіснить окупантів зі своєї території, або росіяни займуть позиційну війну. Це є дуже показовим, вважає російський публіцист.

Навіть ця патова ситуація в позиційній війні – внутрішньополітична поразка Путіна. Тобто глава Кремля вже програв повністю,

– наголосив Піонтковський.

Він зазначив, що позиційна війна сприйматиметься поразкою в російських елітах та загалом суспільством Росії. Ба більше, навіть у тому самому бункері Путіна.

Є всі підстави припускати, що таким майже радянським озброєнням, трішки розбавленим Stinger і Bayraktar, Україна так успішно воює. То що буде, коли в Україні буде найсучасніша у світі зброя? Андрій Піонтковський Російський опозиційний публіцист

Зауважимо, що позиційною війною є та війна, у якій збройна боротьба ведеться переважно на суцільних, відносно стабільних фронтах з глибокоешелонованою обороною. Тобто військово-політична і стратегічна обстановка залишаються стабільними впродовж тривалого часу.