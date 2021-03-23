"Вам доведеться повірити на слово": Путін вакцинувався від коронавірусу

Володимир Путін щепився від коронавірусу. Щоправда, він зробив це непублічно, адже такий "підхід йому не подобається".

Володимир Путін вакцинувалася від коронавірусу 23 березня. Про щеплення повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков. Публічної вакцинації, як у багатьох світових лідерів, Путін не мав.

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Як запевнив його прессек, Путін почувається добре і вже наступного дня вийде на роботу.

Путін прищепився від коронавірусу, почувається добре. Завтра у нього повноцінний робочий день,

– сказав Пєсков.

Треба повірити на слово

Напередодні Путін повідомив, що у вівторок планує зробити щеплення. На нараді з питання нарощування потужностей виготовдення вакцин він підкреслив, що щеплення – це особиста і добровільне рішення кожної людини.

Раніше Пєсков повідомив, що президент зробить щеплення без камер. За його словами, Путін не збирається перетворювати свою вакцинацію на публічний захід і що він і без цього приділяє велику увагу пропаганді щеплень від COVID-19.

Вам доведеться повірити на слово,

– сказав Пєсков журналістам.

Якою саме вакциною щепився Путін, наразі невідомо.

Чому Путін не щепився раніше

Про плани зробити щеплення Путін повідомив ще минулої осені.

Пізніше журналісти неодноразово цікавилися у Пєскова, коли глава держави може вакцинуватися.

Представник Кремля традиційно відповідав, що президент особисто розповість про це.

В кінці грудня Путін пояснив, що поки не може зробити щеплення вакциною "Супутник V", оскільки вона в той час не була сертифікована для представників його віку.



Вакцини від коронавірусу: порівняння / Інфографіка 24 каналу