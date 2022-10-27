"Пацієнт завершив виступ": реакція мережі на нову порцію абсурду від Путіна

Удень 27 жовтня кремлівський диктатор Владімір Путін виступив з черговою цинічною промовою на "Валдаї". Нова порція жалюгідних та цинічних заяв не залишилася без уваги.

Промова загалом та окремі висловлювання диктатора викликали як сміх, так і обурення українців. 24 канал зібрав реакції мережі на виступ диктатора.

Зверніть увагу Цар з "низів": Путін пожалівся на бідне дитинство і заявив, що "чує пульс рядової людини"

Реакція політиків та чиновників на порцію абсурду від Путіна

Михайло Подоляк

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що людина, яка вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид, звинувачує когось у порушенні міжнародного права й суверенітету інших країн.

Будь-яка промова Путіна вкладається у два слова: "за Фрейдом". Людина, що вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид, – звинувачує когось… у порушенні міжнародного права й суверенітету інших країн? Одна правда: хто посіяв вітер – пожне бурю. Буря наступає,

– наголосив Подоляк.

Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов відзначив, що у назві виступу Путіна трапилася прикра помилка і її виправлять Збройні Сили України.

У темі виступу Путіна на "Валдаї" вкралася прикра помилка – правильне прочитання не "Світ після гегемонії: справедливість і безпека для всіх", а "Світ після Росії: справедливість і безпека для всіх". Але виправляти помилки ніколи не пізно,

– зазначив Данілов.

Сергій Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця відреагував на слова Путіна про те, що нібито "лише Росія може бути гарантом безпеки України", бо нібито Росія, як собі уявляє диктатор, "створила Україну".

Старий мерзотник зовсім одурів. Будь-яка спроба розібратися в тому незбагненній маячні, яку він виливає – це марні надії,

– заявив Кислиця.

Сергій Братчук

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук вкрай лаконічно відреагував на чергову порцію абсурду від російського диктатора. Для цього він використав слова Бориса Нємцова – російського опозиціонера, якого вбили у 2015 році.

Реакція на заяви Путіна від Братчука: дивіться відео (Обережно! Присутня ненормативна лексика)

Як відреагували українці у мережі

Найперше українці у соцмережах відреагували на висловлювання Путіна про те, що український Донбас нібито "не вижив би", якби Росія не анексувала його.



Росія знищує український Донбас / Скриншот



Як український Донбас "не виживав" без окупантів / Скриншот

Водночас у користувачів мережі виникло питання не лише до Путіна, але й до тих, хто з ним співпрацює, адже ситуація виглядає так, що вони нібито не бояться відповідальності за це.



А карма неодмінно запустить не лише цеглину / Скриншот

Цікавий епізод – обурення Путіна з приводу вбивства іранського генерала Сулеймані. У мережі вже є теорія того, чому диктатор вирішив згадати цей епізод.



Путін боїться, що і його чекає така ж доля / Скриншот

Крім того, диктатор знову повторив свою нікчемну тезу про нібито "створення України Росією". То ж українці уявили, як відреагував генерал Валерій Залужний.



Ще трохи і гра закінчиться / Скриншот



На це сподіваються усі / Скриншот

Варто переглянути – як Путін знову зганьбився: дивіться відео