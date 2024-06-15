Путіна хвилюють 2 важливі теми: яку проблему намагається розв'язати диктатор

У світі останнім часом проходять великі міжнародні заходи, в яких Росія не бере участь, зокрема зустріч G7 в Італії, Саміт миру у Швейцарії. Водночас Владімір Путін намагається удати, що він "дуже зайнятий" на міжнародній арені.

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, з якими країнами Путін насправді може вести діалог. Також через з запровадженням нових санкцій США проти Росії в очільника Кремля з'явились нові проблеми.

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Хто спілкується з Путіним

Оскільки Росія входить до складу БРІКС, то Путін може розмовляти з країнами-учасниками цього об'єднання.

Я порахував, яка частка Росії у БРІКС. Якщо взяти ВВП п'яти країн, то частка Росії в ньому – 8 відсотків. Вона четверта країна в БРІКС за ВВП – не перша. Проте його учасники з Путіним спілкуються,

– зауважив політтехнолог.

БРІКС – міждержавне об'єднання десяти країн: Бразилії, Росії, Індії, Китаю, Південної Африки, ОАЕ, Саудівської Аравії, Ірану, Єгипту та Ефіопії. Також до БРІКС можуть доєднатися нові члени. Зокрема, Туреччина виявила бажання долучитись до цього союзу.

Зараз організатори всіляко намагаються "відродити" БРІКС, наприклад, проводять "Ігри БРІКС" як альтернативу Олімпійським іграм.

Санкції діють

"Насправді Путіна зараз хвилюють дві важливі теми: Сі Цзіньпін та Реджеп Ердоган як контрагенти зовні Росії, через які потрібно щось купувати. Москву сьогодні відрізали від можливості щось купувати за долари та євро. Це для них величезна проблема, і тому Путін зараз вмовляє китайців не дотримуватись санкцій США, зокрема тих, що були запроваджені з 12 червня", – пояснив Михайло Шейтельман.

На міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі, за його словами, представники російського бізнесу говорили про те, що переведення коштів до Китаю займає 3 місяці. А після введення нових санкцій платежі можуть взагалі більше ніколи не проходити. Тоді росіянам незрозуміло, де купувати. Йдеться не про ракети – купувати взагалі щось.

Також, як зазначив Михайло Шейтельман, цього тижня Путін зробив цікаву заяву – він виправдовував Ердогана. Мовляв, говорять, що "на 30 відсотків знизився товарообіг з Туреччиною". Це, за словами очільника Кремля відбулось, тому що все "подешевшало". Але він запевнив, що ціни знову зростуть і тоді обсяг товарообігу "відновиться.

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