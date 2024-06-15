Путіна хвилюють 2 важливі теми: яку проблему намагається розв'язати диктатор
У світі останнім часом проходять великі міжнародні заходи, в яких Росія не бере участь, зокрема зустріч G7 в Італії, Саміт миру у Швейцарії. Водночас Владімір Путін намагається удати, що він "дуже зайнятий" на міжнародній арені.
Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, з якими країнами Путін насправді може вести діалог. Також через з запровадженням нових санкцій США проти Росії в очільника Кремля з'явились нові проблеми.
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Хто спілкується з Путіним
Оскільки Росія входить до складу БРІКС, то Путін може розмовляти з країнами-учасниками цього об'єднання.
Я порахував, яка частка Росії у БРІКС. Якщо взяти ВВП п'яти країн, то частка Росії в ньому – 8 відсотків. Вона четверта країна в БРІКС за ВВП – не перша. Проте його учасники з Путіним спілкуються,
– зауважив політтехнолог.
Зараз організатори всіляко намагаються "відродити" БРІКС, наприклад, проводять "Ігри БРІКС" як альтернативу Олімпійським іграм.
Санкції діють
"Насправді Путіна зараз хвилюють дві важливі теми: Сі Цзіньпін та Реджеп Ердоган як контрагенти зовні Росії, через які потрібно щось купувати. Москву сьогодні відрізали від можливості щось купувати за долари та євро. Це для них величезна проблема, і тому Путін зараз вмовляє китайців не дотримуватись санкцій США, зокрема тих, що були запроваджені з 12 червня", – пояснив Михайло Шейтельман.
На міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі, за його словами, представники російського бізнесу говорили про те, що переведення коштів до Китаю займає 3 місяці. А після введення нових санкцій платежі можуть взагалі більше ніколи не проходити. Тоді росіянам незрозуміло, де купувати. Йдеться не про ракети – купувати взагалі щось.
Також, як зазначив Михайло Шейтельман, цього тижня Путін зробив цікаву заяву – він виправдовував Ердогана. Мовляв, говорять, що "на 30 відсотків знизився товарообіг з Туреччиною". Це, за словами очільника Кремля відбулось, тому що все "подешевшало". Але він запевнив, що ціни знову зростуть і тоді обсяг товарообігу "відновиться.
Більше про санкції, які запровадили США проти Росії
- Сполученні Штати оголосили про нові санкції, які діятимуть проти 30 фізичних осіб і понад 200 юридичних осіб Росії. Також обмеження спрямовані щодо Національного клірингового центру, Національного розрахункового депозитарію та Московської біржі.
- Санкції зокрема поширюються на російські банки – "Промсвязьбанк", "Внешэкономбанк", "Сбербанк Росії", "ВТБ Банк" і "ВТБ Капитал Холдинг" та їхні закордонні представництва.
- В межах нових санкцій забороняється надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT будь-якій особі на території Росії.
- Санкції набули чинності 12 червня, і вже наступного дня Мосбіржа оголосила, що не проводитиме торги з доларом та євро. Це означає, що на біржі більше не можна буде проводити торги фінансовими інструментами, акціями, дорогоцінними металами тощо.
- Крім того, санкції США вже призвели до потужних наслідків в Росії. Після того як Мосбіржа припинила торги з доларом та євро, у відділеннях російських банків закінчилася готівкова валюта через різке підвищення попиту.