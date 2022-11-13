Його принизили, – Чичваркін розповів, як на Путіна впливають невдачі на фронті

Невдачі на фронті досить негативно впливають на Владіміра Путіна. Диктатор перебуває в крайньому ступені роздратування та агресії.

Чим злішим він буде – тим більше він робитиме помилок. Про це 24 каналу сказав російський підприємець та опозиціонер Євгеній Чичваркін.

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Путіна опустили

"Тихий голос і дуже однозначні відповіді – це те, як я боровся зі своєю злістю, спілкуючись із недбайливими співробітниками", – відзначив російський опозиціонер.

На думку Чичваркіна, це той патерн, з яким виріс Путін. Його назва – приниження.

Його принизили, просто опустили. Мені, звичайно, важко так говорити, враховуючи, що величезна кількість людей у селах і великому місті перестали жити під страхом смерті, але психологічний виграш сильніший за військовий,

– стверджує Євгеній Чичваркін.

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Чи готовий диктатор відмовитися від влади

Експерти зауважують, що кремлівський диктатор Владімір Путін вже шукає собі заміну. Подейкують, що наступником російського вождя може стати син директора ФСБ Дмітрій Патрушев. Однак Чичваркін переконаний, що Путін ніколи не відмовиться від влади. Тож про транзит влади у Росії наразі не мовиться.

"Він триматиметься за крісло, як мурашка, вражена кордицепсом. Він буде мертвий, а його руки продовжуватимуть стискати крісло. Нікуди він не збирається і не йде", – каже опозиціонер.

Окрім цього, акцентує Чичваркін, все оточення Путіна поруч із ним для того, щоб красти й наживатися, але не захищати очманілого диктатора. Якщо станеться так, що потік грошей буде замалий або зупиниться, у його поплічників виникне питання: "Чи правильна це людина, навколо якої ми об'єдналися?".