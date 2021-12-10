Путін відповів, чи нападе на Україну: що насправді мав на увазі очільник Кремля

Володимира Путіна запитали, чи піде він у наступ на Україну. Йому треба було відповісти ствердно або спростувати твердження.

Російські пропагандисти одразу звернули увагу на те, що Путін не сказав "ні". Зважаючи на це, його слова сприйняли як сигнал того, що Кремль таки піде у наступ на Україну.

До теми Провокаційне запитання, – Путін про наміри Росії напасти на Україну

У словах Путіна – шантаж

Я ж почув лише черговий шантаж у словах російського президента. Путін нагадав, що вимагав від Джозефа Байдена гарантій щодо того, аби Україна не стала членом НАТО, а Росія могла поширювати свій вплив на територію української держави.

Однак питання у тому, що Путін не матиме кращого шансу повернути Україну під свою сферу впливу, аніж зараз за допомогою сили. Якщо Кремль не піде у наступ, то в Європі стануть простіше в майбутньому сприймати його блеф.



Путін хоче повернути Україну у свою сферу впливу / Фото Getty Images

Путіну не подобається, що Україна з підтримкою Заходу нарощує свій власний військовий потенціал. Усе через те, що міцна Україна – це суб'єкт, а не частина російського впливу.

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Що мав на увазі очільник Кремля

З відповіді Володимира Путіна стало зрозуміло, що він й надалі намагтиметься блефувати. Очільник Кремля розуміє, що не НАТО несе загрозу Росії, а Україна – "російській імперії".

Ця відповідь – відлуння відеозв'язку Путіна із Джо Байденом. Як кажуть у Білому домі, очільник Кремля ще не вирішив, чи піде він у повномасштабний наступ. Однак там вже вирішили, що Путін за це заплатить.

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