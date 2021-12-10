Російські пропагандисти одразу звернули увагу на те, що Путін не сказав "ні". Зважаючи на це, його слова сприйняли як сигнал того, що Кремль таки піде у наступ на Україну.

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У словах Путіна – шантаж

Я ж почув лише черговий шантаж у словах російського президента. Путін нагадав, що вимагав від Джозефа Байдена гарантій щодо того, аби Україна не стала членом НАТО, а Росія могла поширювати свій вплив на територію української держави.

Однак питання у тому, що Путін не матиме кращого шансу повернути Україну під свою сферу впливу, аніж зараз за допомогою сили. Якщо Кремль не піде у наступ, то в Європі стануть простіше в майбутньому сприймати його блеф.



Путін хоче повернути Україну у свою сферу впливу / Фото Getty Images

Путіну не подобається, що Україна з підтримкою Заходу нарощує свій власний військовий потенціал. Усе через те, що міцна Україна – це суб'єкт, а не частина російського впливу.

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Що мав на увазі очільник Кремля

З відповіді Володимира Путіна стало зрозуміло, що він й надалі намагтиметься блефувати. Очільник Кремля розуміє, що не НАТО несе загрозу Росії, а Україна – "російській імперії".

Ця відповідь – відлуння відеозв'язку Путіна із Джо Байденом. Як кажуть у Білому домі, очільник Кремля ще не вирішив, чи піде він у повномасштабний наступ. Однак там вже вирішили, що Путін за це заплатить.

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