Є для нього особистим приниженням, – ЦПД про візит Путіна на Курщину
- Путін відвідав Курщину вперше з моменту заходу ЗСУ, що стало для нього особистим приниженням.
- Путін погрожував і говорив про "буферну зону", намагаючись підвищити ставки перед США.
- У Росії заявили, що повернули під контроль 24 населені пункти в Курській області, а Путін наказав витіснити українські сили.
Глава Кремля Владімір Путін вперше, з моменту заходу ЗСУ, відвідав Курщину. У ЦПД зазначили, що це не спроста і тепер російський диктатор буде "грати в підвищення ставок".
Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка.
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Яка причина візиту Путіна на Курщину
За словами Коваленко, Путін почав погрожувати та заговорив про "буферну зону" через те, що Курщина для нього – особисте приниження.
Путін вирішив погрожувати, одягнув військову форму, заговорив про "буферну зону", а все тому, що Курщина для нього є особистим приниженням і тепер Путін намагатиметься грати в підвищення ставок перед США напередодні розмови,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Росії заявляють, що за останні п’ять днів російські війська нібито повернули під свій контроль 24 населені пункти та 259 квадратних кілометрів території в Курській області. Крім того, за словами речника Кремля Дмитра Пєскова, Путін провів на місці нараду, під час якої наказав своїм підлеглим якнайшвидше витіснити українські сили з регіону.