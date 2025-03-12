Є для нього особистим приниженням, – ЦПД про візит Путіна на Курщину

Глава Кремля Владімір Путін вперше, з моменту заходу ЗСУ, відвідав Курщину. У ЦПД зазначили, що це не спроста і тепер російський диктатор буде "грати в підвищення ставок".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка.

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Яка причина візиту Путіна на Курщину

За словами Коваленко, Путін почав погрожувати та заговорив про "буферну зону" через те, що Курщина для нього – особисте приниження.

Путін вирішив погрожувати, одягнув військову форму, заговорив про "буферну зону", а все тому, що Курщина для нього є особистим приниженням і тепер Путін намагатиметься грати в підвищення ставок перед США напередодні розмови,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Росії заявляють, що за останні п’ять днів російські війська нібито повернули під свій контроль 24 населені пункти та 259 квадратних кілометрів території в Курській області. Крім того, за словами речника Кремля Дмитра Пєскова, Путін провів на місці нараду, під час якої наказав своїм підлеглим якнайшвидше витіснити українські сили з регіону.