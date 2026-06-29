Путін вимагає захопити Донбас до 31 грудня, – Зеленський

Росія посилено продовжує активні штурми проти українських військових Донецькій області. Тепер Москва встановила новий дедлайн для повного захоплення регіону.

Відповідну інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наприкінці 1587-ї доби повномасштабної війни.

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Про що повідомив Зеленський?

Він заявив, що від початку повномасштабної війни російське керівництво вже 15 разів переносило терміни захоплення Донецької області, постійно ставивши перед військами нові дедлайни, однак жоден із них так і не був виконаний.

Президент України нагадав, що ще у 2022 році Москва планувала захопити всю територію регіону до 31 березня, 9 травня, 1 червня, 15 вересня та 31 грудня. Вже у 2023 році було визначено ще два терміни – 1 березня та 31 грудня.

Однак після чергових невдач окупантів на фронті їх також довелося переглядати. За словами Володимира Зеленського, у 2024 році Кремль знову щонайменше двічі переносив терміни повного захоплення Донецької області.

Вже у 2025 році, коли Росія активно намагалася переконати президента США Дональда Трампа, що Україна нібито ось-ось зазнає поразки, російське керівництво визначило одразу три нові дати – 1 вересня, 1 грудня та 25 грудня.

Володимир Зеленський наголосив, що й цього року російська влада знову була змушена переносити терміни захоплення Донецької області, оскільки реалізувати свої плани їй так і не вдалося. Тому у Путіна з'явився ще один дедлайн.

Спочатку у них було до 31 березня цього року, потім уже до 1 вересня і тепер стоїть крайній термін – до 31 грудня. Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знову доведеться переносити,

– сказав він.

На його думку, Україна вже надала всі необхідні пропозиції для завершення війни, однак Росія щоразу відмовляється від них. За його словами, напередодні Москва знову чітко продемонструвала намір продовжувати бойові дії.

"Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдатів, щоб далі битись об цю стіну, то мільйонам росіян, які поки не мобілізовані в армію та сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі", – додав він.