Захід буде їздити до Росії за ріпкою: Путін вразив новою маразматичною заявою

У Росії пройшла зустріч Владіміра Путіна з російськими бізнесменами. Під час свого виступу від диктатора прозвучало декілька маразматичних заяв.

Пропагандистські ЗМІ активно висвітлюють з'їзд Російського союзу промисловців та підприємців. 24 Канал зібрав найдивніші заяви російського диктатора.

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Голодна Європа буде їсти російську ріпку

Російський президент вразив новою маразматичною заявою. Виступаючи перед бізнесменами, він заявив, що європейцям доведеться їздити в Росію за продуктами.

Диктатор стверджує, що "урожайність у Росії значно перевищує європейські показники", а жителям західних країн нібито радять перейти з салату та помідорів на ріпу.

Ріпа – хороший продукт, але й за нею, напевно, доведеться до нас їхати,

– заявив Путін.

Він стверджує, що у цьому "Європа не винна". Такий "низький рівень врожайності" диктатор пояснює поганою погодою, засухами й відсутністю "якісного російського добрива".

Інші маразматичні заяви Путіна

Диктатор відзначився й іншими божевільними заявами. Так, він говорить, що Росії вдалося компенсувати закриття західних ринків, а "вітчизняний бізнес робить життя росіян набагато кращим".

Крім того, Путін висміяв перед бізнесменами й роль санкцій. Він заявив, що вся ця ситуація нагадує йому приказку "Не рий яму іншому – сам туди впадеш". А ось інвестиції у російську економіку, за словами диктатора, окупляться у 100 разів.

Також "бункерний" заявив, що зміг зберегти гарні відносини з "німецькими друзями", проте імен називати не став. Наостанок Путін заявив, що у Росії нині лишилися "найкращі з найкращих", які зможуть вивести країну на новий рівень.

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