Можуть сподіватися лише на диво: що означають нові цинічні заяви Путіна про війну

Владімір Путін 5 жовтня виступив з новою промовою у Валдаї. Поки що російський президент наговорив чергову порцію брехні та нісенітниць в стилі своєї пропаганди.

Цим виступом Путін намагався вчергове заспокоїти свою внутрішню аудиторію. Про що 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський.

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Брехлива промова Путіна

Кремлівський диктатор цинічно видав, мовляв "Росія не починала війну" і йому не потрібні чужі території. Він знову звинуватив у всьому Захід та вчергове озвучив свій наратив, що Україна нібито 10 років "бомбила Донбас".

"Хід думок кремлівського режиму, його ментальність подібна до кримінальної. В них немає стратегічної перспективи розвитку цих подій, базуючись на власних ресурсах. Вони розуміють, що досягнути успіху за тієї ситуації, яка склалася на фронті, вони не можуть. Вони можуть сподіватися на якесь "диво", коли щось може змінитися у ставленні цивілізованої спільноти до війни", – відзначив військовий експерт.

Сергій Грабський пояснив цинічні заяви Путіна: дивитись відео

Зокрема, Путін сподівається, що країни Заходу припинять допомагати Україні і заговорив про "здоровий глузд". Але українські партнери чітко усвідомлюють політику Кремля, відзначив Грабський. А отже розуміють, що агресор може не зупинитися і продовжуватиме свою агресію по відношенню до інших країн.

"В цьому випадку я можу припустити, що Путін просто намагається заспокоїти свою аудиторію. При цьому не гарантуючи, що існує якась силова ситуація, за якої Росія може досягнути перемоги і вони можуть сподіватися лише на зміну якоїсь риторики формату цивілізованого світу з Росією і формату взаємодії цивілізованого світу з Україною", – додав він.

Цинічні заяви Путіна: основне