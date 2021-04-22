Путін прийняв запрошення Байдена, і виступив на Саміті з питань клімату – Голос Америки

Лідери найбільших країн світу взяли участь у віртуальних перемовинах щодо клімату. За запрошенням Джо Байдена до кліматичного саміту долучився Володимир Путін. Віртуальна зустріч стала першою появою лідерів США та Росії після нової хвилі санкцій, які запровадив Вашингтон проти Москви.

На початку виступу на форумі в Путіна виникли проблеми зі зв'язком. Згодом він зрештою розповів, що Росія розділяє занепокоєння щодо кліматичних змін на планеті.

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США прагнуть стабільних та передбачуваних відносин з Росією, – Псакі

Речниця Білого Дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати прагнуть стабільних та передбачуваних відносин з Росією. За її словами, вони не повинні залишатися на негативній траєкторії. Також вона повідомила про продовження переговорів з Кремлем щодо можливої зустрічі Байдена з Путіним.

Кулеба закликав Захід показати готовність введення нових санкцій проти Росії

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав західних союзників продемонструвати рішучу готовність покарати Москву новими санкціями, щоб стримати Кремль від нападу на Україну. Він підкреслив, Захід повинен попередити Росію, що в разі нової відкритої військової агресії, країна буде негайно відрізана від системи SWIFT.

США хочуть вдвічі скоротити викиди парникових газів до 2030 року

Сполучені Штати оголосили план вдвічі скоротити викиди парникових газів в атмосферу до 2030 року. Про це повідомив Білий Дім перед відкритим дводенним віртуальним Самітом з питань клімату. Адміністрація Байдена намагається відновити лідерство США у питаннях боротьби з глобальним потеплінням та наслідками кліматичних змін на планеті.

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