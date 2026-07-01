Путін був змушений це визнати: яку серйозну проблему більше не може приховати Кремль

Росіяни дедалі частіше цікавляться тим, коли закінчитися війна. Саме це питання 137 тисяч разів вводили у пошуковий запит за один тиждень червня. Для порівняння в аналогічний період 2025 року таких запитів було значно менше – лише 45 тисяч.

Це означає, що російська суспільно-політична ситуація дедалі більше розбалансовується. Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Українського центру безпеки та співправці Дмитро Жмайло, додавши, що перед Володимиром Путіним стоїть низка проблем.

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У Росії наростає паніка та страх

Напруження, яке є серед населення, не дозволяє Путіну ухвалювати непопулярні рішення. Тому наразі це відтерміновує питання мобілізації, блокування доступу до інтернету та інших радикальних рішень, до яких хочуть перейти в Росії. Сьогодні в країні й без того росте паніка й страх.

Тепер ми маємо цифру 137 тисяч запитів, але ще 11 – 17 травня, після наших ударів по Росії, – їх було 107 тисяч. Крім цього є близько 40 тисяч запитів у яких росіяни шукають укриття, цікавляться, як вони функціонують. Для країни, де у більшості регіонів, навіть не оголошують повітряну тривогу – це дуже цікавий факт.

"Також росіяни починають більше гуглити про те, що таке БпЛА, як від них заховатися. Таких запитів у травні 2026 року було приблизно 785 тисяч. Тобто можна сказати, що росіяни більше усвідомлюють, що відбувається", – зауважив Дмитро Жмайло.

Що найбільше цікавить росіян: дивіться відео

Уже зараз очевидо, що Росія не встигає реалізувати свої плани на 2026 рік. Очевидно, що це прямий ефект від дій України. Психологічний тиск на ворога – дуже важливий елемент. Чим нестабільнішою буде суспільно-політична ситуація, тим більше військ доведеться тримати Путіну в регіоні, а не відпускати в Україну. Тим більше росгвардійців залишаться у Росії, а не чинитимуть злочини на окупованих територіях.

Саме через такі тенденції навіть Путін змушений був визнати на телебаченні, що дійсно є проблеми з паливом, є прильоти. Він сказав, що вони невеликі, але дедалі більше росіян розуміють, що реальність в телевізорі й реальність у них за вікном – відрізняються,

– наголосив Дмитро Жмайло.

Для України це дуже позитивні тенденції, адже це наше вікно можливостей. Поки ворог не придумав ефективних засобів протидії БпЛА, нам потрібно завдавати нових ударів. Саме цим сьогодні й займаються Сили оборони.