Вп'яте: Путін вступив на посаду президента Росії

Диктатор Володимир Путін офіційно вступив на посаду президента Росії. Це його п'ятий термін.

Перед цим Путін виголосив традиційну промову. Про це повідомили росЗМІ, вони й поширили уже відео з церемонії інагурації. Вона пройшла з усіма помпезностями, які так люблять у Кремлі, – був навіть салют і пропагандистські пісеньки.

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"Зобов'язуюсь захищати суверенітет та незалежність", — сказав Путін у своїй псевдоклятві.

Щоправда, про честь та гідність у промові диктатор не було ні слова.



Путін склав присягу / Скриншот з відео

! Таким чином Путін продовжив своє перебування на посаді президента Росії щонайменше до 2030 року.

Путін вступив на пост президента Росії: відео

До слова, вибори Путіна не можна вважати легітимними, адже про свободу слова, демократію у Росії не чули довгі роки правління диктатора.

Путін так тримається за крісло, що змінив законодавство країни таким чином, аби отримати можливість на переобрання. Своїх можливих конкурентів Путін прибирає вміло, а будь-які показові спроби іти проти його волі – карає смертю. Так було із Пригожиним, який наважився "показати характер" і оголосив "марш на Кремль".

А політичний ворог Путіна і лідер опозиції Олексій Навальний помер в колонії в лютому 2024 року. Багато інших критиків політики Путіна були ув'язнені, були вимушені втекти з країни.

Помпезність церемонії

Після того, як Путін склав присягу, у Кремлі пролунав залп із гармат на честь вступу на посаду глави держави. Зазначають, що урочистий салют пролунав під композицію Глінки "Слави".

Зрозуміти, наскільки це було крінжово, можна переглянувши опубліковані росіянами відео.

Далі Путіну пішли представляти його президентський полк, а закінчилась церемонія молебнем.

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