Вони оберуть наступника: політтехнолог припустив, хто може "прибрати" Путіна

Путін більше не контролює ситуацію в Росії так, як раніше. Реальна влада дедалі більше зосереджується в руках ФСБ і очільників ВПК, які вже розглядають питання заміни президента.

Політтехнолог Юрій Подорожній пояснив 24 Каналу, що ключове питання не в тому, що думає сам Путін, а в тому, чи потрібен він системі.

Чи є ознаки ослаблення вертикалі влади в Росії?

Західні розвідки фіксують конфронтацію між адміністрацією Путіна і ФСБ – ситуація дедалі більше нагадує боротьбу за владу після відставки Бориса Єльцина.

На думку експерта, головне питання не в тому, що Путін думає чи робить, а в тому, яку роль він відіграє в процесі, який вже відбувається без його повного контролю.

Якби Путін справді контролював ситуацію, то Росія б до цього не дійшла. Тому говорити про його майбутнє вже можна цілком предметно. Впливи військових суттєво зросли, але саме ФСБ контролювала владу і контролюватиме далі. Саме вони визначатимуть, хто стане наступним президентом Росії,

– сказав Подорожній.

Сценаріїв усунення Путіна може бути безліч: невдала операція, раптовий серцевий напад або "нещасний випадок" на зразок загибелі Євгенія Пригожина в літаку. Тим більше, що фізичний стан диктатора, судячи з його зовнішнього вигляду, вже сам по собі викликає питання.

"Наразі питання тільки в тому, чи він потрібен на даному етапі процесу, чи не потрібен", – наголосив політтехнолог.

Зверніть увагу! За оцінками експертів, війна в Україні змусила Путіна провести парад у помітно скромнішому форматі. Захід тривав близько 45 хвилин, і вперше з 2007 року на ньому не було представлено танків та іншої важкої військової техніки. Крім того, цього року до Москви прибули лише 10 іноземних лідерів, тоді як у 2025 році їхня кількість перевищувала 20. В Інституті вивчення війни зазначили, що скороченню заходу передувала низка успішних українських ударів по тилових об’єктах на території Росії.

Що ще відомо про потенційний переворот в Росії?

Володимир Путін остерігається можливого замаху або спроби перевороту в Росії, при цьому вважає потенційним джерелом загрози Сергія Шойгу. Водночас джерела зазначають, що Федеральна служба охорони РФ під контролем Кочнєва контролює інтернет-інфраструктуру та має значний вплив на владу, що раніше не було притаманним російській системі.

Серед можливих претендентів на посаду президента Росії називають Дмитра Патрушева, який наразі є віцепрем’єром, Дениса Мантурова, що відповідає за розвиток воєнної економіки, Максима Орєшкіна, якого російські олігархи вважають зручним для впливу, а також Олексія Дюміна, колишнього охоронця Путіна, якого згодом призначили губернатором.