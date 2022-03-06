Путін втратить владу, а в Україні народжується нова нація, – оглядач Bloomberg

Володимир Путін серйозно прорахувався, вирішився напасти на Україну. Тож вже у найближчий рік він може втратити владу, за яку так сильно тримається.

Про це заявив головний стратег компанії Clocktower Group Марко Папіч.

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Путін прорахувався щодо вторгнення в Україну

За словами експерта, Путін прорахувався, коли вирішив напасти на Україну і така помилка може коштувати йому влади. Поки ще очільник Кремля не врахував:

шалений опір українців;

відсутність реального досвіду в армії Росії ведення широкомасштабних бойових дій;

те, що Україна є дуже складним місцем для вторгнення.

І в кінцевому підсумку, це може призвести до падіння кремлівського диктатора. Папіч вважає, що крах Путіна може відбутися вже протягом найближчих 12 місяців.

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В Україні народжується нова нація

"Події в Україні жахливі, але водночас обнадійливі. Ми бачимо народження нової національної ідентичності, самосвідомої нації", – сказав стратег компанії Clocktower Group.

Марко Папіч переконаний, що якщо українці відіб'ють напад Росії, перед ними відкриваються широкі перспективи і потенціал.

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