"Ми маємо бути швидшими за Путіна": Зеленський розповів, як технології змінюють хід війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що Путін втратив ініціативу у війні. Глава держави зазначив, що Україна має 500 компаній, які розробляють технології озброєння, щоб випередити Росію.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Fox News.

Як Путін втратив ініціативу у війні?

Зеленський заявив, що війна дедалі більше перетворюється на змагання технологій, де сторони змушені постійно адаптувати стратегії та вдосконалювати озброєння, адже такі засоби, як БпЛА, швидко втрачають ефективність без оновлення.

З початку війни, коли Путін сказав, що окупує нас протягом двох-трьох днів, зараз ми будуємо чудову військово-технічну галузь. У нас є 500 компаній з дуже сильними технологіями,

– заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що "характер" війни змінюється кожні кілька місяців, тому Україна має постійно оновлювати технології та швидше адаптуватися за Росію.

Він наголосив, що через більшу кількість людей у російської армії Київ має робити ставку на технологічні переваги, щоб зберігати життя військових.

Україна наближається до паритету по далекобійній зброї з Росією

Україна продовжує завдавати ударів у глиб російської території на відстані у тисячі кілометрів. Водночас наша країна розвиває виробництво власного озброєння, яке буде здатно долати від 4 тисячі кілометрів.

Генерал армії Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Україна вже має окремі важливі переваги по далекобійних дронах. Також підсилюється антидронова складова.

Він при цьому зауважив, що Київ має важливі досягнення і в далекобійних ударах. Проте хотілося, щоб таких випадків було сотні на день.