Хто є останнім примарним шансом для Кремля

На радянському партгоспактиві за таку доповідь комуністу Путіну оголосили б догану із занесенням. Тому що доповідь порожня, як арсенали вагнерівців, і нудна, як таблиця логарифмів.

На чому тримається кремлівський трон

Але така ніяка промова, яка нікого не лякає, цілком закономірно випливає з логіки подій. Тому що кремлівський вождь – хоч і маніяк-людинаненависник, але він передбачуваний у своїй системі координат.

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Функціонал правителя Росії в усі її часи, який і є підставою кремлівського трону, полягає в наступному.

Перше – тримати населення в покірності. Це досягається навіюванням нісенітниць про особливу місію, всесвітню велич та іншу дурість, а також жорстким придушенням всякого інакомислення. Оскільки росіяни про свободу і не думають, а смерть в Україні для них привабливіша за життя в Росії, це завдання вирішується успішно.

Друге – створювати суперечливі інтереси для різних фінансово-промислових, етнічних, регіональних та інших груп у Росії, які без авторитетного пахана негайно починають сваритися за гроші. Із застосуванням бронетехніки та авіації. Щоб розводити це, вождеві потрібно беззаперечне підпорядкування силовиків. Це цілком вирішується шляхом призначення посади найжадібніших і тупих.

Третє – бути захисником інтересів тих самих фінансово-промислових та інших груп за межами Росії. Тобто когось прикрити від розслідування, когось запустити на ласий ринок тощо. Тому що головним експортним товаром недоімперії є не нафта, не газ, не метал та не добрива. Насправді це російські бюджетні гроші, припинені в особисті нагромадження та вивезені на Захід. Для цієї функції кремлівський фюрер має здаватися у світі сильним і злегка божевільним, щоб цивілізовані люди не знали, що він може зробити.

Третє завдання – найважливіше, бо навіщо красти, якщо неможливо до ладу скористатися вкраденим? І саме з нею у Путіна після рокірування з Дмітрієм Медведєвим і виникли проблеми. Тому що в цивілізованому світі не шанують людей, які заради продовження влади йдуть на відверті махінації. Впливовість визначається реальним економічним та військовим потенціалом.

Як Путін намагався набити собі ціну

Ось фюрер у 2014 році й вирішив окупувати Крим, щоб всі у світі на нього почали зважати. До речі, майже вийшло, та не зовсім. Тоді Путін підняв ставки й затіяв війну проти України, використавши "іхтамнетів" і "ополченців". Стало ще гірше – осуд, санкції та інше.

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У тупих акел, які промахуються, але не припиняють, варіант дій один – подальша ескалація. Тому й було повномасштабне вторгнення в Україну. Мовляв, або я заллю кров'ю пів Європи, або мене повернуть у вузьке коло найвпливовіших людей світу, і ми почнемо ділити світ з урахуванням "інтересів Росії". Тобто особистих інтересів Путіна та його людоїдського оточення.

Це б зайшло, якби недоімперія розправилася з Україною за анонсовані два тижні. Однак вона зламалася об нашу стійкість і військову доблесть, а також згадану тупість російських силовиків. Що, своєю чергою, породило могутню антипутінську коаліцію у світі.

Продовжувати ескалацію нема куди – Путін же керувати світом хоче, а не перетворитися на гнилі радіоактивні відходи. Водночас світ, бачачи, що недоімперія ганебно програє, перестав боятися, попри отруйну піну, яку пускають з рота скажені кремлівські пропагандисти.

Доповідь агресора довелося терміново правити

Відповідно останній примарний шанс недоімператора хоч якось зіграти в гру – це за допомогою Китаю зафіксувати за собою окуповані на сьогодні території України. Ось він і змушений був зачитати максимально спокійну, мало не миролюбну доповідь. Все для того, щоб не злякати останню можливість виповзти з власної валізки з біовідходами.

Як спічрайтер, я бачу, що спочатку путінська доповідь була написана жорсткіше. Однак після демонстративного приїзду президента США Джо Байдена до Києва доповідь терміново правили. Замість виходу з Договору про стратегічні наступальні озброєння з'явилося призупинення. Замість проведення ядерних випробувань, від чого світ здригнувся б, – невиразна команда підготуватися, але нічого не робити, поки Штати не проведуть випробування першими.

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Такий підхід нічого не змінює у нинішній ситуації. Тим більше, що США й без ядерних випробувань знають, що їхні боєголовки перебувають у робочому стані, оскільки постійно стежать за цим. На відміну від недоімперії. А щодо потенційної гонитви озброєнь, то її навіть СРСР не витримав, а він був набагато міцніший за недоімперію.

Кремлівський фюрер явно здувся. Хоча затіяна ним війна та руйнування будуть тягнутися щонайменше до літа. При цьому, не можу не погодитися з запеклими російськими імперцями, які стверджують, що Байден у воєнному Києві був набагато бадьорішим і конкретнішим, ніж Путін у мирній Москві. Поки що мирній.