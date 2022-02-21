Путін вже їх визнав, – Піонтковський про легітимізацію бойовиків

З проханням так званого визнання бойовиків до Володимира Путіна звернулись навіть власне ватажки окупантів. Проте все вказує на те, що глава Кремля вже визнав їх.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, засідання Ради безпеки у Росії – типова постановка.

Зверніть увагу Козак на Радбезі у Путіна запитав, чи пора приєднувати Донбас

У відповідь на питання, чи наразі Путін дійсно намагається визнати бойовиків на Донбасі, чи це досі блеф, Андрій Піонтковський сказав: "Він вже їх визнав".

Водночас він зауважив, що згодом все одно з'явиться питання щодо того, у яких межах Росія "визнає" бойовиків на тимчасово окупованому Донбасі.

Новина доповнюється...