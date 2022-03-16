Путін і його орда зазнали фіаско в Україні, але ми ще не перемогли

Істина завжди знаходиться посередині. Не піддавайтеся смутку, але й не грішіть зайвим оптимізмом. Ворог сильний, але не всемогутній. Не принижуйте його, тому що це не дозволить реально оцінити ситуацію. Не звеличуйте його, адже будете необ'єктивні до себе. І те, й інше призведе до поразки. Це преамбула.

Україна та ЗСУ з ТРО щодня роблять диво – вони протистоять величезній російській орді, воюють, б'ють ворога, і зламати їх, попри перевагу росіян у повітрі, не вдалося.

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Радіти зарано

Ми зупинили просування російських військ, знищили багато техніки та живої сили противника та показали усьому світу, що українці – справжні воїни та гідні поваги та сприяння.

Світ захоплений організованістю, жертовністю та згуртованістю Українського народу у хвилини випробувань. Це справді надихає!

Але коли я чую, що ми сьогодні й одразу всіх переможемо, очистимо Крим, звільнимо Донбас і рушимо на Кремль, у мене виникає враження, що ті, що говорять, збожеволіли.

Не треба втрачати адекватності. Не треба займатися шапкозакидництвом. Перемога не любить самовпевнених базікал. Проте, вони дуже подобаються смерті.

Можливо, ми сильні, як ніколи. Але це зовсім не означає, що ми маршовим кроком пройдемося від Джанкоя до Севастополя і скинемо росіян у море. І погнати росіян і колаборантську наволоч зі Сходу нашої країни копняками не вийде!

Загрози не зникли

У нас є проблема важливіша за Крим і псевдореспубліки – це окуповане Приазов'я. Кілометрів 400 завдовжки на 130 завширшки, смуга від "Марика" до Криму, наразі зайнята орками.

Блоковані порти. Приазовський степ, у якому ворог почав зміцнюватися, зводячи капоніри. Окуповані Херсон, Нова Каховка, Бердянськ, Генічеськ... список довгий. Дві атомні станції в руках ворога. І він не втече звідти просто так. Його треба гнати!

Давайте вирішувати задачі в міру їхнього надходження

Мені теж приємно було б побачити українські Крим та Донецьк, та й палаючий Кремль був би чудовим видовищем. Але перемагає той, хто ставить перед собою реальні цілі та правильно оцінює наявність ресурсів для їх виконання. Інакше виходить "Київ за три дні" та "вони зустрічатимуть нас квітами".

Фіаско Путіна та його орди, що сталося в Україні, це результат не лише героїзму наших воїнів, а й невірної оцінки ситуації нападаючою стороною. Помилкові відомості російської розвідки про ситуацію в Україні, представлені керівництву, спричинили цілу низку помилок у плануванні операції, починаючи від стратегічних і закінчуючи тактичними.

У цьому теж наше велике щастя: орки самі створили собі фактор несподіванки, і ми зуміли скористатися. Тепер було б непогано не повторювати помилок і планувати свої дії виходячи з реальних умов. Мріяти будемо у вільний час від війни. Після перемоги!

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