Путін закликав блокувати дзвінки кол-центрів із території України
- Путін заявив, що кол-центри з України виманили у росіян понад 250 мільярдів рублів, видаючи себе за банківських працівників або правоохоронців.
- Він закликав заблокувати дзвінки з України, оскільки це спричиняє великі фінансові втрати для росіян.
Путін заявив, що кол-центри, які нібито працюють з території України, виманили у росіян понад 250 мільярдів рублів. Він закликав посилити блокування дзвінків.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. За словами Путіна, шахрайські кол-центри масово телефонують громадянам Росії, видаючи себе за банківських працівників або правоохоронців.
Читати також Москва відмовилася від пропозицій з Вашингтона: що саме міг запропонувати Трамп
Росіянам заборонять приймати дзвінки з України
Президент Росії Владімір Путін заявив, що шахраї, які діють із території України, нібито виманили у росіян понад 250 мільярдів рублів.
Таким чином вони нібито змушують людей переказувати кошти на фейкові рахунки, що призвело до величезних фінансових втрат.
Через це він закликав заблокувати такі кол-центри та обмежити телефонні дзвінки з України.
До слова, вже зараз влада Росії намагається переконати громадян у тому, що телефонні дзвінки з-за кордону несуть загрозу, а всі фінансові проблеми – це наслідок "зовнішніх ворогів".
Це вкладається в загальну концепцію кремлівської пропаганди, яка прагне відвернути увагу росіян від внутрішніх криз та економічних труднощів.