Путін залишився з "обезголовленим" Міноборони

У начальника Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова симптоми дуже схожі на ті, які проявилися у міністра оборони. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Ієрархія тиранії

Ми маємо усвідомлювати, що в оборонній вертикалі перше місце посідає Путін, на другому – сам Шойгу. На третьому перебуває Герасимов, який безпосередньо керує Збройними силами РФ на оперативному рівні.

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За відсутності Герасимова та Шойгу там керує Руслан Саліков. Ця людина не займалася жодною діяльністю у військовій сфері. Скоріше, завідувач по тилу. А виходячи з якості цього тилу, зрозумілі всі прогалини в роботі.



Путін свідомо створив вакуум влади в російському Міноборони / Фото Gety Images

Саліков – більше економіст. Якщо дивитися в його біографію, то він працював і в ДСНС, був і віцегубернатором Московської області. В структурі Міністерства оборони Московії він займає більшою мірою прикладну посаду економічного спрямування. Тому я не думаю, що його можна вважати безпосереднім керівником.

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Сьогодні у російському Міністерстві оборони можна спостерігати певний вакуум влади. Безперечно, таким чином Путін надсилає певні сигнали військовому керівництву.

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