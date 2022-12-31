Під час масованої атаки Путін записав новорічне звернення: згадав війну в Україні

Коли росіяни атакували Україну ракетами, Путін записав новорічне звернення. Виступав диктатор на фоні своїх військових. Виправдовував війну та згадував "страшний Захід".

Наговорив Путін аж на 10 хвилин. Розповідав традиційну казку про "складний рік" та важливі кроки до повного суверенітету Росії.

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Закиди до Заходу та "страшні неонацисти"

Путін видав низку чергових закидів у бік Заходу. Розказував абсурдні речі, мовляв, західні еліти роками лицемірно заявляли про мирні наміри. Не обійшлось без згадки про так званих "неонацистів", які, як говорить бункерний, продовжували вести терористичні дії проти Донбасу.

Диктатор у всьому бачить "загрози". Він звинуватив Захід у прагненні "розколоти Росію".

Казки про "історичні території РФ"

Згадав Путін і про війну, яку розпочала його держава проти України. Він стверджує, мовляв, окупанти захищають своїх людей на "своїх історичних територіях у нових суб'єктах РФ".

Путін абсурдно заявив, що Росії оголосили "санкційну війну". Хоча всі розуміють, що санкції були запроваджені через напад та вбивства мирних українців.

Насамкінець Путін лицемірно подякував учасникам, як він говорить "спецоперації". Каже, буцімто за новорічними столами звучатимуть тости на їхню честь. Забув згадати, що понад 100 тисяч окупантів вже і тости не почують.

Путіна надихає "боротьба Росії"

Попри розмови про "історичні території", Путін заговорив, мовляв, гарантії миру та безпеки мають бути надійно забезпечені. Говорить, нібито Росія бореться за справжню незалежність, а її "боротьба" надихає інші держави. Кого насправді надихає "боротьба диктатора", незрозуміло.