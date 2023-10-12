Курс рубля підказує, що на Путіна "поклали болт": хто на цей раз

Путін підписав указ про обов'язковий продаж валютного виторгу. Все йде по плану. Путін рятує рубль і дуже не хоче, щоб той сягнув позначки 100 за 1 долар.

Заходи для порятунку рубля

Тому кожного разу, коли курс рубля підповзає під 100, вони вигадують щось новеньке. Але це новеньке працює дуже недовго. З часом їм треба придумати якісь нові заходи з порятунку рубля.

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Те саме буде з цим кроком. Тимчасово це укріпило рубль десь до 97 рублів за долар, але з часом природа візьме своє. І природа рубля, і природа російської держави. Добре, що вони через політичні причини тримають рубль. Адже тримання рубля шкідливіше для російської економіки, ніж його поступова девальвація.

На цьому тлі очільник Кремля Владімір Путін виступає і каже, що російська економіка сильна як ніколи. Так, звісно. Саме так і поводиться валюта країни, де з економікою все в порядку.

У Росії – неповага до диктатури?

А ще й диктатура якась дірява, російська. Кілька місяців тому Путін і Ко зібрали провідний бізнес і наказали йому, але не офіційно, повертати валютний виторг. Якщо ти нормальний диктатор, якщо ти все контролюєш і тебе всі поважають, то цього має вистачити.

Це якась неповага до диктатури, коли диктатор зібрав бізнес, розказав йому як діяти, а потім, з часом, коли бізнес так не діяв, вимушений вже офіційно міняти правила. Тим більше, що половина того бізнесу – це державні компанії, які очолюють твої друзі.

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Зараз вони просто взяли й поклали на Путіна великий болт. Ну або занадто багато доларів застрягає десь у вигляді рупій. У такому разі на Путіна "кладуть" не його друзі з державних компаній, а партнери з Глобального Півдня.

То ж головне питання з курсом рубля полягає у тому, хто саме поклав болт на Путіна. Все точно йде по плану.

Точно по плану продовжується відтік капіталу з Росії. Виступи про зростаючі доходи простих росіян впливають тільки на тих простих росіян. А люди з грошима все бачать. Щоб прості росіяни цього не бачили, доводиться тримати рубль по 100.

Ну що ж, якраз зараз в Росії є провідні економісти: Азаров і Янукович. Вони хоч у маразмі, але можуть розповісти багато цікавого про те, чим закінчується тримання валюти на рівні "гривня по 8" для демонстрації стабільності.