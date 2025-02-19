Путін заявив про "готовність вернутися за стіл переговорів щодо України"

Глава Кремля Владімір Путін заявив, що готовий повернутися за стіл переговорів. Також він високо оцінив переговори між представниками Росії та США у Саудівській Аравії.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також "Капітуляція Америки та зрада союзників": як західні ЗМІ рознесли розворот Трампа до Путіна

Як Путін прокоментував переговорив в Ер-Ріяді

Путін повідомив, що високо оцінює результати переговорів в Ер-Ріяді. Він також зазначив, що не потрібні посередники у діалозі між Росією та США.

Глава Кремля також зауважив, що з американського боку на переговорах були "зовсім інші люди" – без упередженого ставлення та засуджень.

Крім того, Путін заявив, що Росія готова повернутися за стіл переговорів щодо України. Також російський диктатор повідомив, що з радістю зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом, але їх зустріч має бути підготовлена.

Нагадаємо, що за словами президента Володимира Зеленського, переговори між США та Росією допомогли Путіну вийти з багатолітньої ізоляції. Він також зазначив, що такі переговори не впливають позитивно на Україну, адже це надає Росії можливість позиціювати себе як жертву.