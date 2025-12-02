Путін заявив про "хірургічні дії" Росії в Україні і готовність до війни з Європою

Диктатор Путін 2 грудня видав нову порцію абсурдних заяв. Зокрема, він говорив про "хірургічні дії" Росії в Україні та погрожував Європі війною.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ.

Путін заявив, що якщо Європа почне війну з Росією, то незабаром Москві "не буде з ким домовлятися".

За його словами, Росія не має наміру воювати з європейськими країнами, але якщо Європа почне війну — Росія готова "прямо зараз" діяти у відповідь.

Також диктатор звинуватив європейців у перешкоджанні адміністрації Трампа досягти миру. На його думку, вони висувають "неприйнятні" для Росії пропозиції до мирного плану по Україні.

Росія діє хірургічно в Україні, це "не війна" в прямому сенсі слова, а у разі нападу Європи буде інакше,

– цитують диктатора росЗМІ.

Очільник Кремля не забув згадати про нещодавні атаки на його "тіньовий флот". Він взявся погрожувати збільшити удари по українських портах та суднах "у відповідь".

Росія може відрізати Україну від моря, якщо Київ продовжить піратство проти російських суден,

– заявив він.

Путін також заявив, що "керівництво України ніби мешкає на іншій планеті" і "Києву не до поточних справ в економіці та на фронті", бо він "займається виклянчуванням грошей".