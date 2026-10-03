"Схожа на марення": в ISW оцінили заяву Путіна про небачені успіхи Росії на фронті

Під час виступу на Валдаї 1 жовтня Володимир Путін повідомив про фантастичні успіхи Росії на фронті. У вересні окупанти, буцімто, захопили 1301 квадратний кілометр території України.

Це у 2,5 раза більше, ніж заявлені Росією територіальні здобутки за попередні місяці. В Інституті вивчення війни вважають, що слова Путіна більше нагадують галюцинацію, ніж реальну оцінку ситуації на фронті.

Наскільки нереальними є успіхи Росії, озвучені Путіним?

На основі наявних доказів у вересні російські війська втратили контроль над 80,81 квадратного кілометра території.

Якщо врахувати також російські проникнення на території, які вони не контролюють, то загалом Росія втратила 175,18 квадратного кілометра.

Тому, за оцінкою ISW, заяви Путіна створюють неправдиве уявлення про ситуацію на фронті та мають показати нібито значне просування російських військ.

Водночас аналітики не знають, чи Путін навмисно називає неправдиві цифри, чи сам отримує викривлені дані від російського військового командування через поширену ні практику приховування правди.

Просування Росії включно з інфільтраціями у 2026 році / Схема ISW

Нагадаємо, з середини вересня Третій армійський корпус проводить спецоперацію "Вівальді" на Лиманському напрямку. За цей час Сили оборони звільнили 176 квадратних кілометрів території та знищили понад 5 тисяч російських військових.

Операція стала важливою частиною оборони Донбасу та допомогла стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту.

За оцінкою ISW, від початку 2026 року Росія захопила близько 147,7 квадратного кілометра. Якщо додати території, куди російські військові проникли, але не встановили там контроль, загальна площа становить близько 718,8 квадратного кілометра.